Cu ocazia apropierii zilei de Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită anual pe 8 martie, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) îi îndeamnă pe români să se gândească nu doar la gesturile simbolice dedicate mamelor, ci și la modul în care le pot ajuta să fie mai protejate în mediul online.

Instituția a transmis mesajul într-o postare publicată pe rețelele sociale, subliniind că, pe lângă florile, cadourile sau îmbrățișările oferite cu această ocazie, un sprijin la fel de important poate fi educația digitală și ajutorul în protejarea conturilor online.

„Pe lângă flori și îmbrățișări, oferă și «cadoul» siguranței digitale”, este mesajul transmis de specialiștii DNSC.

Recomandări pentru o navigare mai sigură pe internet

Reprezentanții instituției spun că există câteva măsuri simple pe care orice utilizator le poate adopta pentru a-și proteja conturile și informațiile personale.

Una dintre cele mai importante recomandări este activarea autentificării în doi pași pentru conturile importante. Această funcție oferă un nivel suplimentar de protecție, deoarece accesul într-un cont nu mai depinde doar de parolă, ci și de un cod temporar trimis pe telefon sau generat de o aplicație de securitate.

Specialiștii DNSC recomandă ca această opțiune să fie activată în special pentru conturile de e-mail, rețelele sociale sau serviciile bancare.

De asemenea, utilizatorii sunt încurajați să verifice periodic setările de confidențialitate pe platforme populare precum Facebook sau WhatsApp. Ajustarea acestor setări poate limita accesul persoanelor necunoscute la informațiile personale, fotografii sau lista de contacte.

Atenție la fraudele online și la tentativele de înșelătorie

DNSC atrage atenția și asupra riscurilor legate de fraudele din mediul digital, care vizează tot mai des persoane mai puțin familiarizate cu tehnologia.

În acest context, instituția recomandă utilizatorilor să fie atenți la:

mesaje sau e-mailuri care solicită date personale sau bancare;

apeluri telefonice suspecte din partea unor persoane care pretind că reprezintă bănci sau instituții;

linkuri primite de la persoane necunoscute sau din surse nesigure.

Specialiștii subliniază că datele personale sau bancare nu ar trebui oferite niciodată la telefon și că orice informație primită online ar trebui verificată înainte de a fi distribuită sau înainte de a se lua o decizie pe baza ei.

Sprijinul familiei poate face diferența

Mesajul DNSC subliniază și importanța sprijinului oferit de membrii familiei, în special atunci când vine vorba de utilizatori care nu sunt foarte familiarizați cu tehnologia.

Explicarea modului în care pot fi recunoscute tentativele de fraudă, verificarea setărilor de securitate sau instalarea unor aplicații de protecție pot face diferența între o experiență sigură pe internet și una care poate duce la pierderi financiare sau furt de date.

Prin aceste recomandări, Directoratul Național de Securitate Cibernetică încurajează românii să transforme 8 martie într-o ocazie nu doar de a celebra mamele, ci și de a le ajuta să navigheze mai informat și mai sigur în mediul digital.