Cinci greșeli frecvente în mediul digital care pot duce la pierderi financiare – avertismentul #SigurantaOnline

Proiectul național de educație digitală #SigurantaOnline atrage atenția, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, asupra a cinci greșeli frecvente în mediul online care pot avea consecințe financiare serioase, într-un context în care tehnologiile bazate pe inteligență artificială sunt tot mai des folosite în fraude digitale.

Inițiativa este susținută de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliția Română și Asociația Română a Băncilor (ARB) și are ca obiectiv creșterea nivelului de conștientizare privind riscurile reale din mediul digital, atât pentru adulți, cât și pentru copii și tineri.

Datele cardului, ținta principală a fraudelor online

Una dintre cele mai periculoase greșeli semnalate de specialiști este oferirea datelor cardului sau a codurilor de securitate, practică ce poate duce la pierderi financiare imediate.

Experții avertizează că tehnologia actuală permite crearea unor mesaje și pagini web aproape identice cu cele ale băncilor sau instituțiilor oficiale, folosind soft-uri inteligente și instrumente bazate pe AI care reproduc fidel elementele vizuale și limbajul utilizat de organizații legitime.

Recomandarea #SigurantaOnline este clară: datele cardului și codurile de securitate nu trebuie transmise niciodată la cerere. Verificările trebuie făcute exclusiv prin aplicația oficială a băncii sau prin contactarea directă a instituției, iar plățile online ar trebui realizate doar pe site-uri securizate.

Plățile pe site-uri false, o capcană tot mai bine mascată

O altă greșeală frecventă este efectuarea plăților pe site-uri nesigure sau necunoscute, inclusiv în cazul ofertelor „prea bune ca să fie adevărate”. Magazinele online false sunt utilizate pentru a colecta datele cardului și a sustrage bani, iar AI contribuie la creșterea credibilității acestor pagini.

Specialiștii recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, existența unei conexiuni securizate (https, lacăt închis) și căutarea de informații despre comerciant înainte de efectuarea unei plăți. Pentru un plus de siguranță, utilizatorii pot apela și la instrumente gratuite de verificare a site-urilor, precum ScamAdviser.

Lipsa alertelor bancare și a autentificării în doi pași

Neactivarea alertelor pentru tranzacții și a autentificării suplimentare reprezintă o altă vulnerabilitate majoră. Fără notificări în timp real și autentificare în doi pași, fraudele pot rămâne nedetectate până când banii sunt deja pierduți.

#SigurantaOnline recomandă activarea alertelor pentru fiecare tranzacție și folosirea autentificării în doi pași în aplicațiile bancare, măsuri simple care pot preveni pierderi semnificative.

Reacțiile impulsive la mesaje alarmante constituie o altă greșeală frecvent exploatată de infractori. Mesajele care anunță conturi blocate, plăți suspecte sau situații urgente sunt concepute pentru a crea panică și a forța decizii rapide.

Tot mai des, avertizează experții, apar apeluri sau mesaje vocale generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care pot imita vocea unui copil sau a unei persoane apropiate, cerând bani „urgent”. Recomandarea este ca utilizatorii să închidă apelul și să verifice informația sunând direct persoana respectivă, folosind un număr cunoscut, nu aplicații de mesagerie. Stabilirea unei parole sau a unui cuvânt de siguranță în familie poate reduce riscul unor astfel de fraude.

Linkurile din mesaje, o poartă deschisă către înșelătorii

A cincea greșeală semnalată este accesarea linkurilor primite prin SMS, aplicații de mesagerie sau rețele sociale, fără o verificare minimă. Instrumentele AI pot crea texte, documente sau oferte extrem de convingătoare, chiar și atunci când mesajele par să vină de la persoane cunoscute.

Specialiștii recomandă evitarea accesării directe a linkurilor și tastarea manuală a adresei site-ului cunoscut sau verificarea informației printr-un apel telefonic.

Platforma sigurantaonline.ro pune la dispoziție resurse dedicate copiilor, cadrelor didactice și părinților, incluzând ghiduri, materiale explicative și instrumente practice pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei și înțelegerea riscurilor din mediul online, inclusiv a celor asociate inteligenței artificiale.

Profesorii sunt încurajați să integreze aceste materiale în activitățile de la clasă, iar părinții pot găsi recomandări utile pentru discuții despre siguranță, încredere și comportament digital responsabil. Peste 10.000 de români și-au testat deja cunoștințele prin quiz-urile disponibile pe platformă.

AI, un factor tot mai important în fraudele online

Potrivit Global Cybersecurity Outlook 2026 al World Economic Forum, 87% dintre liderii globali au observat o creștere a vulnerabilităților legate de AI, iar 94% se așteaptă ca inteligența artificială să joace un rol major în securitatea digitală în 2026, inclusiv în evoluția tacticilor de fraudă.

Tema din acest an a Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet – „Tehnologie inteligentă, alegeri sigure” – subliniază importanța înțelegerii instrumentelor digitale utilizate zilnic și a adoptării unor decizii informate într-un mediu online tot mai complex.