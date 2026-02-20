Un nou tip de malware, denumit Keenadu, a fost identificat de specialiștii în securitate cibernetică ca fiind o amenințare majoră pentru dispozitivele Android, potrivit Kaspersky.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Programul malițios permite atacatorilor să obțină control aproape complet asupra telefonului, fără ca utilizatorul să observe activitatea suspectă. Până în februarie 2026, au fost raportate peste 13.000 de dispozitive infectate la nivel global.

Infectare dificil de detectat

Keenadu se remarcă prin metodele variate de infiltrare. Malware-ul poate fi preinstalat direct în firmware-ul dispozitivului, integrat în aplicații de sistem sau descărcat inclusiv din surse oficiale precum Google Play. În toate aceste scenarii, aplicația infectată rulează discret în fundal, fără notificări sau semne evidente pentru utilizator.

Programul funcționează ca o veritabilă „ușă din spate” („backdoor”), oferind hackerilor acces permanent la sistemul de operare și la datele stocate pe dispozitiv.

Control extins asupra telefonului

Odată activ, Keenadu poate modifica setările sistemului fără permisiunea utilizatorului, instala aplicații suplimentare din fișiere APK și compromite aplicațiile deja existente. Practic, atacatorii pot transforma telefonul într-un dispozitiv controlat de la distanță.

Datele expuse pot include fotografii și videoclipuri, mesaje private, parole, informații bancare și date de localizare. Într-un caz analizat de experți, malware-ul fusese integrat chiar într-o aplicație de deblocare facială, ceea ce a dus la compromiterea datelor biometrice ale utilizatorului.

Răspândire activă în Europa

Specialiștii au semnalat că Spania se numără printre țările cu cele mai multe detectări, însă cazuri confirmate au fost identificate și în alte state europene, sugerând o campanie de infectare aflată în plină desfășurare.

Deși malware-ul este conceput să rămână invizibil, anumite comportamente pot indica o problemă: consum neobișnuit de baterie, trafic mare de date în fundal sau instalarea unor aplicații necunoscute.

Experții recomandă instalarea unei soluții de securitate mobile de la furnizori de încredere, actualizarea constantă a sistemului de operare și evitarea aplicațiilor provenite din surse neoficiale. În cazul unor suspiciuni, se recomandă scanarea completă a dispozitivului.

Un aspect deosebit de periculos este faptul că Keenadu poate fi prezent pe dispozitiv încă din momentul achiziției, fiind integrat în firmware. În astfel de situații, eliminarea malware-ului devine extrem de dificilă prin metode obișnuite și poate necesita intervenții tehnice avansate sau chiar înlocuirea dispozitivului.

Această capacitate de a funcționa invizibil și persistent transformă Keenadu într-una dintre cele mai serioase amenințări recente la adresa securității datelor personale pe telefoanele mobile.