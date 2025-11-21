Un bărbat rus căutat de FBI pentru atacuri cibernetice asupra unor agenții guvernamentale din SUA și Europa a fost arestat în Phuket, au anunțat autoritățile thailandeze, potrivit Associated Press, citată de Mediafax.

Autoritățile thailandeze au confirmat că un suspect rus de 35 de ani, acuzat de implicare în atacuri cibernetice asupra unor instituții guvernamentale americane și europene, a fost arestat pe insula Phuket. El se află acum în custodie, în așteptarea procedurii de extrădare.

Bărbatul a intrat în Thailanda pe 30 octombrie și a fost ridicat de poliție la începutul acestei luni din hotelul în care era cazat.

În prezent, el se află în detenție în vederea unei posibile extrădări în Statele Unite.

Deși numele său nu a fost făcut public de autoritățile thailandeze, agenția rusă de stat Russia Today l-a identificat drept Denis Obrezko, originar din Stavropol.

Familia acestuia a confirmat arestarea pe 6 noiembrie și a anunțat că va contesta extrădarea în SUA.

Departamentul de Justiție al SUA, Departamentul de Stat și reprezentanții americani din Thailanda au refuzat să comenteze cazul.

La fel și Ministerul rus de Externe și ambasada Rusiei la Bangkok.

Totuși, consulul general al Rusiei în Phuket, Yegor Ivanov, a declarat pentru agenția Tass că a fost notificat oficial despre arestarea unui cetățean rus acuzat de „infracțiuni informatice”.

Reprezentanți ai ambasadei ruse au vizitat suspectul în închisoarea din Bangkok și au anunțat că îl vor ajuta să ia legătura cu familia.

Potrivit Biroului de Investigații în Criminalitate Cibernetică din Thailanda, arestarea a fost posibilă datorită unei informații furnizate de FBI, care avertiza că „un hacker de nivel mondial” urma să intre în Thailanda.

La percheziția din hotel, polițiștii au confiscat laptopuri, telefoane mobile și portofele digitale, iar agenți FBI au participat la operațiune.

Deși mai multe publicații internaționale au relatat că un al doilea suspect rus, cu legături cu serviciile de informații militare ruse, ar fi fost arestat în Phuket a doua zi, poliția thailandeză a precizat că a existat un singur arest.