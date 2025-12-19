ANALIZĂ Tendințele majore în tehnologie care influențează sectorul de securitate în 2026 / Departamentul IT, tot mai implicat în deciziile de cybersecurity – Axis

O companie din domeniul soluțiilor de supraveghere video și tehnologii de rețea anunță care sunt cele mai majore tendințe care vor influența sectorul de securitate în 2026. Potrivit unui comunicat de presă al Axis Communications, citat de Mediafax, inteligența artificială, alături de capacități de procesare mai mari și tehnologii de comunicații îmbunătățite, au contribuit la influențarea industriei de cybersecurity.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ecosystem-first devine o componentă importantă a procesului decizional

La un nivel fundamental, influența mai mare a departamentului IT schimbă perspectiva asupra deciziilor de achiziție pentru tehnologia de securitate. Abordarea ecosystem-first (ecosistem în prim-plan influențează aproape orice decizie ulterioară, iar Axis susține că aceasta are foarte mult sens.

Având în vedere că soluțiile de astăzi includ o varietate tot mai mare de dispozitive, senzori și aplicații de analiză, integrarea fără fricțiuni, configurarea, managementul și scalabilitatea devin esențiale. În plus, managementul ciclului de viață al produselor, incluzând suportul software continuu, devine mai ușor de realizat în cadrul unui singur ecosistem.

Evoluția continuă a arhitecturilor hibride este încă un element luat în calcul de analiza Axis. Compania a descris acest tip de ahitectură ca fiind un mix între edge computing, resurse cloud și servere on-premise. În viitorul apropiat, edge și cloud vor deveni mai importante, iar nevoia de resurse de procesare pe serverele locale va scădea.

Aceasta se datorează în mare parte puterii de calcul și capabilităților îmbunătățite atât în camere, cât și în cloud. Calitatea imaginii îmbunătățită, capacitatea de a analiza scena cu mai mare acuratețe și de a crea metadate valoroase au făcut ca multe sarcini, anterior realizate la nivel de server, să poată fi preluate de camere.

Edge computing a intrat recent în multe sectoare

În multe sectoare, precum industria auto, nevoia și potențialul edge computing-ului au fost recunoscute relativ recent. Andrei Gavriliu, inginer de vânzări Axis Communications România, susține că actualele camere video „gândesc, nu doar filmează”. Acestea sunt capabile să proceseze imaginea local, să ruleze modele de AI, să filtreze alarmele false și să extragă metadate, precizează inginerul de vânări.

Argumentele împotriva mutării unei părți mai mari a procesării la edge, cum ar fi provocările de securitate cibernetică, s-au diminuat. Datorită capabilităților solide de securitate cibernetică ale dispozitivelor edge, cum ar fi secure boot și sisteme de operare semnate, acestea au devenit acum o parte puternică a soluției de securitate a întregului sistem.

Totodată, autonomia tehnologică este esențială pentru un control sporit asupra tehnologiilor-cheie. Putem lua ca exemplu companiile auto, care încearcă să își proiecteze propriile semiconductoare pentru a se proteja împotriva întreruperilor din lanțul de aprovizionare. Încercările companiilor de a își extinde focusul dincolo de activitatea de bază scot în evidență și cât de interconectate sunt lanțurile globale de aprovizionare.