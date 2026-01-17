Apple avertizează că sute de milioane de iPhone-uri sunt vulnerabile la un spyware „extrem de sofisticat”

Apple a transmis un avertisment privind atacuri de tip spyware „extrem de sofisticat” care vizează dispozitive iPhone și iPad, recomandând actualizarea imediată a sistemului de operare pentru a reduce riscurile de securitate. În această situație, sunt expuse sute de milioane de iPhone‑uri rămase pe versiuni vechi de iOS, notează Forbes.

Compania a identificat două vulnerabilități de tip zero‑day în motorul browserului WebKit, folosit de Safari și de alte browsere pe iOS, care pot permite rularea de cod malițios prin accesarea unor site‑uri web manipulate ‒ fără ca utilizatorul să dea clic pe vreun link sau să deschidă un fișier. Atacurile folosesc astfel‑numitele exploatări „zero‑click”, prin care un atacator poate prelua controlul unui dispozitiv fără interacțiune din partea proprietarului.

Dacă un dispozitiv este compromis, hackerii pot avea acces la date personale, pot monitoriza locația utilizatorului sau pot controla camera și microfonul, potrivit specialiștilor în securitate.

Apple a lansat patch‑uri de securitate incluse în iOS 26.2 și versiuni recente ale sistemelor de operare (inclusiv iOS 18.7.3 pentru unele modele), care corectează cele două probleme de memorie clasificate ca vulnerabilități critice. Utilizatorii care folosesc actualizări automate ar trebui să beneficieze deja de aceste remedieri; ceilalți sunt sfătuiți să le instaleze imediat prin Setări > General > Actualizare software.

Adoptarea noilor versiuni de iOS a fost însă lentă: estimările arată că aproximativ jumătate dintre utilizatorii eligibili nu au trecut la iOS 26, ceea ce lasă un număr foarte mare de dispozitive expuse riscurilor.

Până când actualizarea este instalată, experții recomandă și repornirea periodică a telefonului, care poate elimina temporar codul rău intenționat care rulează doar în memoria dispozitivului.

Dispozitivele vizate includ iPhone 11 și modelele ulterioare, diverse generații de iPad Pro, iPad Air de la a treia generație în sus, iPad (a opta generație și mai noi) și iPad mini (a cincea generație și mai noi).