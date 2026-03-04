dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Campionatul naţional de securitate cibernetică, organizat de SRI în luna mai, la Palatul Parlamentului

Redacția TechRider
4 martie 2026
securitate-cibernetica-hacker-
Sursa foto: Jeppe Gustafsson / Alamy / Alamy / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Serviciul Român de Informații (SRI) va organiza, la începutul lunii mai, Campionatul național de securitate cibernetică, eveniment care va avea loc la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Conform unui memorandum aprobat miercuri de Biroul permanent al Camerei Deputaților, competiția se va desfășura în perioada 5–7 mai și va reuni aproximativ 120 de participanți.

În același document se menționează că, în perioada 5–8 octombrie, SRI va organiza și exercițiul de securitate cibernetică CyDex, la care sunt așteptate circa 150 de persoane.

Pentru organizarea celor două evenimente, SRI a solicitat punerea la dispoziziție, cu titlu gratuit, a Sălii „Nicolae Iorga”, împreună cu serviciile tehnico-administrative aferente, precum și a holului din fața sălii.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...