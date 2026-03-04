Serviciul Român de Informații (SRI) va organiza, la începutul lunii mai, Campionatul național de securitate cibernetică, eveniment care va avea loc la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Conform unui memorandum aprobat miercuri de Biroul permanent al Camerei Deputaților, competiția se va desfășura în perioada 5–7 mai și va reuni aproximativ 120 de participanți.

În același document se menționează că, în perioada 5–8 octombrie, SRI va organiza și exercițiul de securitate cibernetică CyDex, la care sunt așteptate circa 150 de persoane.

Pentru organizarea celor două evenimente, SRI a solicitat punerea la dispoziziție, cu titlu gratuit, a Sălii „Nicolae Iorga”, împreună cu serviciile tehnico-administrative aferente, precum și a holului din fața sălii.