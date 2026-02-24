Safetech Innovations, companie românească de securitate cibernetică listată pe Piața Principală a Bursa de Valori București, a raportat pentru 2025 venituri consolidate preliminare de 54,9 milioane de lei, în scădere cu 9% față de anul anterior, potrivit unui anunț transmis marți.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cifra de afaceri a ajuns la 35,6 milioane de lei, marcând un recul de 17%, în timp ce profitul net a crescut ușor, cu 2%, până la 11,3 milioane de lei.

„Finalul lui 2025 a fost marcat de incertitudine economică și instabilitate politică”

Reprezentanții companiei explică evoluția prin contextul dificil din ultimele luni ale anului trecut. „Deși trimestrul al patrulea este, în mod tradițional, cel mai puternic pentru companie și pentru industria IT, finalul lui 2025 a fost marcat de incertitudine economică și instabilitate politică, în special în luna decembrie. Am asistat la anulări și amânări de contracte, ceea ce a afectat ritmul de închidere a proiectelor și nivelul veniturilor”, a declarat Victor Gânsac, președintele Consiliului de Administrație.

Potrivit acestuia, ponderea ridicată a contractelor recurente a oferit însă stabilitate financiară și a limitat impactul factorilor externi. Conducerea companiei estimează pentru 2026 o creștere de aproximativ 25% atât a cifrei de afaceri, cât și a profitului, pe fondul unui climat tot mai favorabil pentru industria de securitate cibernetică.

Safetech a înregistrat o cifră de afaceri de 34,7 milioane de lei și un profit net de 11,9 milioane de lei

La nivel individual, Safetech a înregistrat o cifră de afaceri de 34,7 milioane de lei și un profit net de 11,9 milioane de lei. Serviciile de securitate cibernetică au generat 55% din venituri, pondere în creștere față de anul anterior. Deși această schimbare a structurii veniturilor a redus cifra totală de afaceri, ea a contribuit la consolidarea marjei nete, întrucât serviciile au, în mod tradițional, o profitabilitate mai ridicată decât vânzarea de soluții.

„În ultimii doi ani ne-am concentrat pe optimizarea costurilor și pe creșterea ponderii serviciilor cu valoare adăugată ridicată. Rezultatele din 2025 arată că modelul nostru poate susține profitabilitatea chiar și într-un context volatil”, a declarat Ionuț Georgescu, CEO al companiei. Pentru 2026, obiectivele includ extinderea internațională și creșterea eficienței operaționale.

Safetech Innovations este listată la BVB din februarie 2023

Pe plan extern, compania a semnat în 2025 parteneriate în Spania, Belgia, Olanda și Germania și a inițiat discuții cu parteneri din Kenya, Nigeria și Orientul Mijlociu. Safetech vizează, de asemenea, oportunități în cadrul programului european Security Action for Europe (SAFE) și în acordul-cadru FREIA al Comisiei Europene, unde a semnat deja două contracte în valoare de peste un milion de lei. Conducerea estimează că aproximativ 15% din veniturile din 2026 vor proveni din contracte externe.

În Marea Britanie și SUA, prin filiala Safetech UK, compania își consolidează prezența pe segmentul IMM-urilor, în special în rândul firmelor SaaS din industrii reglementate. În 2025, filiala a atras 12 clienți noi și a obținut certificarea CREST pentru serviciile de testare de securitate, facilitând accesul la proiecte mai complexe.

Safetech Innovations este listată la BVB din februarie 2023, sub simbolul SAFE, și furnizează din 2011 servicii și soluții de securitate cibernetică, având parteneriate cu jucători internaționali precum Microsoft, Check Point, Darktrace și Splunk.