Compania elveţiană Proton lansează un observator al infracţiunilor informatice în dark web

Firma elveţiană Proton, specializată în protecţia confidenţialităţii pe internet, a lansat joi o structură de observare a sustragerilor de date detectate în dark web – o parte ascunsă a internetului, la care utilizatorii obişnuiţi nu au acces, informează AFP, citată de Agerpres.

Sistemul detectează şi semnalează atacurile informatice, pentru a evidenţia infracţiunile. Informaţiile despre activităţile ilicite sunt luate din dark web, unde infractorii tranzacţionează datele furate, arată un comunicat al Proton.

Firma, cunoscută pentru serviciul de e-mail criptat, a constatat că anul acesta au fost expuse peste 300 de milioane de date personale, provenite din aproape 800 de incidente. Aceste cifre se referă însă doar la „o sursă unică şi identificabilă, adică firmele private”.

Pe dark web sunt însă disponibile mult mai multe date din înregistrări compilate colectate de infractori cu ajutorul unui număr mare de infracţiuni. Astfel se creează baze de date imense cu informaţii personale din nenumărate surse.

Dacă se iau în considerare seturile respective de date agregate, se ajunge la un bilanţ mult mai mare, de 1571 de incidente cu sute de miliarde de înregistrări, a subliniat Proton.

Proton intenţionează să ajungă la actualizarea aproape în timp real a observatorului şi să facă publice infracţiunile legate de date detectate în dark web chiar dacă firmele vizate nu dezvăluie furturile. Astfel vor putea fi avertizate companiile şi organizaţiile chiar înainte de a-şi da seama că sunt victime; acestea vor putea să îşi securizeze sistemele şi să prevină alte atacuri în viitor, precum şi să îşi informeze clienţii.

Elveţienii sunt însă adepţii unor dezvăluiri „responsabile” şi promit că vor contacta sistematic companiile şi organizaţiile implicate înainte de a publica detalii despre incidente pe site-ul observatorului.

Statisticile menţionate de Proton arată că întreprinderile mici şi mijlocii sunt deosebit de vulnerabile la atacurile informatice: firmele cu până la 10 angajaţi sunt vizate în 23% din incidente, iar cele cu 10-49 de angajaţi şi 50-249 de angajaţi, împreună, în 48%. Cel mai frecvent este atacat comerţul – 25,4% din sustragerile de date; urmează firmele tehnologice, cu 15%, şi mass media şi divertismentul, cu 11%.

Proton a observat că informaţiile dezvăluite ilicit cel mai frecvent sunt numele şi adresele de e-mail.