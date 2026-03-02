Serviciile de internet din Iran continuă să fie întrerupte, în contextul unor informații potrivit cărora SUA și Israel ar fi lansat atacuri cibernetice care au vizat infrastructura digitală a țării.

În paralel, analiștii avertizează că grupări afiliate Teheranului ar putea răspunde prin operațiuni similare, scrie CNBC.

Potrivit unui raport publicat luni de organizația de monitorizare NetBlocks, întreruperea masivă a depășit deja 48 de ore și afectează o populație de peste 90 de milioane de persoane. Datele citate arată că nivelul conectivității a scăzut la aproximativ 1% față de valorile obișnuite.

NetBlocks susține că pana este rezultatul unei blocări la nivel național „impuse de regim”, deși autoritățile iraniene nu au oferit explicații oficiale. Organizația amintește că o situație similară s-a înregistrat în ianuarie, când restricțiile au durat mai multe săptămâni, în contextul protestelor interne.

Analistul american Doug Madory a declarat, într-o postare pe platforma X, că scăderea drastică a traficului ar putea fi legată de implementarea unui sistem guvernamental de tip „listă albă”, care permite accesul doar anumitor entități considerate loiale.

În același timp, informații apărute în presa internațională indică faptul că entități din SUA și Israel ar fi vizat site-uri de știri apropiate guvernului iranian, în paralel cu atacuri aeriene asupra infrastructurii de comunicații.

O aplicație religioasă populară, BadeSaba Calendar, cu peste cinci milioane de descărcări, ar fi fost compromisă, afișând mesaje care îndemnau armata iraniană să „predea armele”.

Comandamentul Cibernetic al SUA nu a oferit un răspuns oficial solicitărilor presei.

Pe fondul escaladării conflictului, experții avertizează asupra riscului unor represalii în spațiul digital. Adam Meyers, responsabil pentru operațiuni împotriva adversarilor în cadrul CrowdStrike, a declarat că au fost observate activități asociate unor actori aliniați Iranului, inclusiv operațiuni de recunoaștere și tentative de atac cibernetic.

Potrivit acestuia, astfel de acțiuni preced, de regulă, campanii mai agresive. În conflictele anterioare, grupările cibernetice apropiate Teheranului au vizat sectoare precum energia, infrastructura critică, finanțele, telecomunicațiile și sănătatea, în încercarea de a amplifica presiunea asupra adversarilor.

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat luni în a patra zi, extinzându-se inclusiv prin atacuri raportate în Liban și Kuweit.