Startup-ul italian Newcleo și Consorțiul European Eagles – din care fac parte Ansaldo Nucleare și ENEA (Italia), RATEN (România) și SCK CEN (Belgia) – au semnat un parteneriat pentru dezvoltarea reactorului experimental Leandrea. Proiectul va fi implementat la centrul de cercetare nucleară SCK CEN din Mol, Belgia, potrivit agenției ANSA, citată de Rador Radio România și G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Documentul a fost parafat la Bruxelles, în cadrul conferinței „Taking the Lead”, dedicată inițiativei Eagles-300, un mini-reactor rapid răcit cu plumb ce ar urma să fie dezvoltat în Europa până în 2039. La eveniment a participat și ministrul belgian al Energiei, Mathieu Bihet.

În România ar urma să fie realizat demonstratorul de performanță Alfred,

Potrivit unui comunicat oficial, acordul urmărește consolidarea cooperării europene în domeniul reactoarelor rapide răcite cu plumb și sprijinirea proiectării și construcției reactorului Leandrea. Acesta va avea un dublu rol: demonstrator tehnologic și platformă de testare pentru materiale și combustibili nucleari avansați.

Programul Eagles este structurat în mai multe etape. Prima fază presupune construirea demonstratorului Leandrea în Belgia. Ulterior, în România ar urma să fie realizat demonstratorul de performanță Alfred, proiect care ar deschide calea către comercializarea reactorului Eagles-300, estimată pentru anul 2039.

În paralel, Newcleo își dezvoltă propriul reactor rapid răcit cu plumb (LFR), cu obiectivul de a-l aduce pe piață la începutul anilor 2030. Pentru prototipul Leandrea, compania și consorțiul european vor colabora în regim de parteneriat egal, împărțind atât expertiza tehnică, cât și activitățile de promovare a proiectului.

O tehnologie avansată de referință pentru Europa

„Belgia își pune astăzi expertiza nucleară în serviciul Europei. Prin acest proiect, ne afirmăm rolul în dezvoltarea unei energii abundente, competitive și cu emisii reduse”, a declarat ministrul belgian al Energiei.

La rândul său, CEO-ul Newcleo, Stefano Buono, a afirmat că acordul marchează repoziționarea reactorului rapid răcit cu plumb drept o tehnologie avansată de referință pentru Europa și va contribui la consolidarea competitivității industriei nucleare europene în competiția globală.

Președintele Comitetului Director al Eagles și al Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, a subliniat că proiectul va permite optimizarea resurselor și reducerea timpilor de implementare, în timp ce reprezentantul ENEA, Mariano Tarantino, a descris inițiativa drept un pas esențial pentru întărirea poziției Uniunii Europene în domeniul energiei nucleare.