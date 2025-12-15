Potrivit unei postări publice făcute chiar de Adriana Săftoiu pe Facebook, noua șefă a TVR a fost victima unui atac informatic, după ce contul său de WhatsApp a fost spart și folosit pentru tentative de fraudă.

Mesaje false trimise contactelor din agendă

Adriana Săftoiu a anunțat că, în cursul zilei de luni, persoane din agenda sa telefonică au primit mesaje trimise de pe contul său de WhatsApp, prin care li se cerea un împrumut de 1.300 de lei. Mesajul includea și două conturi bancare în care ar fi trebuit făcut transferul banilor.

„Salut, ai 1300 de lei disponibili pe cont? Ți-i returnez mâine dimineață.”, este mesajul care a circulat de pe contul compromis.

Clarificări și avertisment public

Ulterior, Adriana Săftoiu a clarificat situația într-o postare pe Facebook, precizând că nu ea a trimis mesajele și că este vorba despre un atac cibernetic. Aceasta i-a rugat pe cei care primesc astfel de solicitări să le ignore și să nu efectueze niciun transfer de bani.

Avertismentul DNSC despre atacurile pe WhatsApp

Incidentul are loc la doar câteva zile după ce Direcția Națională pentru Securitate Cibernetică a emis un avertisment privind o metodă de fraudă tot mai des întâlnită, prin care atacatorii preiau controlul asupra conturilor de WhatsApp. Potrivit DNSC, hackerii folosesc mesaje false sau link-uri înșelătoare pentru a obține date sensibile sau coduri de autentificare, scopul final fiind compromiterea conturilor și solicitarea de bani în numele victimelor.

Un val mai larg de atacuri cibernetice

Cazul Adrianei Săftoiu se înscrie astfel într-un val mai larg de atacuri de acest tip, autoritățile recomandând utilizatorilor să fie atenți la mesajele suspecte și să nu furnizeze coduri de verificare sau date personale.