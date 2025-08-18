DNSC: 11 tineri pasionaţi vor reprezenta România la Campionatul European de Securitate Cibernetică

Echipa finală care va reprezenta România la Campionatul European de Securitate Cibernetică 2025 (ECSC 2025) va fi compusă din 11 tineri pasionaţi de securitate cibernetică, dintre care 4 elevi de liceu, 4 studenţi şi 3 care activează în sfera IT ca profesionişti, a anunţat luni Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), relatează Agerpres.

În perioada 9-13 august 2025, a avut loc un bootcamp de pregătire a tinerilor calificaţi în lotul lărgit al României pentru Campionatul European de Securitate Cibernetică 2025, desfăşurat la Bran. Acesta a fost organizat de către Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciul Român de Informaţii (SRI), prin Centrul Naţional Cyberint, şi Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), în colaborare cu Orange Romania, Bit Sentinel şi CyberEDU, şi a avut ca scop definitivarea echipei de 11 tineri care vor reprezenta Team Romania la Varşovia, în cadrul campionatului european (European Cyber Security Challenge – ECSC 2025).

Pe parcursul celor patru zile de antrenament, participanţii, calificaţi la acest stagiu de pregătire în urma clasării pe primele locuri la fazele naţionale ale Olimpiadei de Securitate Cibernetică, Unbreakable Romania şi ale Campionatului Naţional de Securitate Cibernetică, au avut de rezolvat probe complexe de Jeopardy, Attack&Defense, precum şi unele provocări mai avansate, conform cerinţelor ridicate ale ECSC. De asemenea, au avut loc multiple activităţi de muncă în echipă şi colaborare.