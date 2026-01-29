DNSC avertizează asupra unei campanii de fraudă online care folosește identitatea unor instituții media

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unei noi campanii de fraudă care se propagă în mediul online, în cadrul căreia sunt utilizate pagini false ce copiază identitatea vizuală a unor instituții media cunoscute din România și a altor branduri de presă, pentru a promova platforme inexistente de investiții.

Potrivit instituției, citată de Agerpres, aceste pagini frauduloase sunt promovate prin reclame online, care pot apărea inclusiv în spațiile publicitare ale site-urilor legitime de știri, ceea ce le conferă un plus de credibilitate în fața utilizatorilor. DNSC subliniază că tocmai această asociere cu branduri media cunoscute crește riscul ca publicul să cadă în capcană.

Campania este orientată în special către persoane în vârstă sau către utilizatori interesați de obținerea unor venituri suplimentare, categorii considerate mai expuse mesajelor care promit câștiguri rapide și fără riscuri. În unele cazuri, sunt folosite în mod abuziv imagini sau nume ale unor persoane publice pentru a crea aparența de legitimitate.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă verificarea atentă a adresei web (URL) înainte de accesarea unei pagini, precum și prudență față de reclamele care promit profituri imediate, indiferent de platforma pe care apar.

DNSC mai avertizează că informațiile găsite online ar trebui confirmate din mai multe surse independente și că utilizatorii nu trebuie să furnizeze date personale sau financiare, să instaleze aplicații sau să efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute.

Incidentele de securitate cibernetică pot fi raportate prin Platforma Națională pentru Raportarea Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC) sau prin apelarea numărului unic 1911.