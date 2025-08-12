DNSC avertizează cu privire la înmulțirea tentativelor de fraudă prin telefon / Atacatorii pot pretinde că sunt de la bancă sau de la Poliție

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, marţi, cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing), transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliţie sau că sună din partea altor instituţii sau autorităţi, pentru a-ţi câştiga încrederea. Scopul lor este să te manipuleze prin activarea unui sentiment de urgenţă şi de frică, pentru a te convinge să le oferi date sensibile sau să transferi bani în conturi controlate de ei”, au transmis, marţi, oficialii DNSC.

Aceştia transmit câteva recomandări: „Când ceva nu se leagă, ia atitudine!”.

Nu oferi niciodată date confidenţiale prin telefon. Nicio instituţie legitimă nu-ţi va solicita date de autentificare sau coduri de securitate, cum ar fi codul CVV de pe card.

Nu transfera bani la cererea urgentă a unei persoane necunoscute, indiferent cât de oficială ar părea. Băncile nu-ţi vor cere niciodată să muţi banii într-un „cont securizat”.

Dacă ai suspiciuni, închide apelul imediat şi contactează banca sau instituţia în numele căreia s-a apelat, folosind un număr de telefon oficial, de pe site-ul lor.

Ce poţi face dacă întâmpini o astfel de tentativă de fraudă?

Dacă ai suspiciuni cu privire la un apel, contactează-ne la 1911.

Pentru mai multe informaţii, accesează: https://dnsc.ro

Raportează o tentativă de fraudă: https://pnrisc.dnsc.ro