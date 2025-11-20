dark
Dublă lovitură pentru o firmă din Oradea: Hackerii i-au criptat baza de date, iar statul i-a dat amendă de 3.000 de euro pentru securitatea slabă

Andrei Manole
20 noiembrie 2025
Ransomware-ul Akira exploatează un soft de optimizare a procesoarelor pentru a dezactiva Microsoft Defender
Photo by Mohamed_hassan on Pixabay
O firmă din Oradea, a cărei bază de date a fost criptată în urma unui atac informatic, a fost amendată cu 3.000 de euro de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru acces neautorizat la datelor angajaților.

Sancţiunea a fost aplicată pentru încălcarea legislaţiei GDPR.

Firma este cea care a informat ANSPDCP în legătură cu atacul, aceasta fiind o obligaţie legală.

„Operatorul a notificat faptul că, în urma unui atac cibernetic, s-a generat criptarea bazei de date deţinută, s-a restricţionat accesul la aceasta şi s-a împiedicat funcţionarea sistemului său informatic”, transmite instituţia, într-un comunicat.

Astfel, atacatorii au avut acces la date personale ale angajaţilor, precum: nume, prenume, data naşterii, CNP, număr copii, CNP copii, studii, naţionalitate, salarii, serie, conturi bancare şi multe altele.

„În cadrul investigaţiei s-a constatat faptul că operatorul nu avea implementate măsuri de securitate cu cerinţe specifice şi relevante, astfel încât să se prevină un atac informatic precum cel care i-a permis atacatorului să îi acceseze întreaga bază de date şi să cripteze infrastructura IT a acestuia”, mai transmite ANSPDCP.

Compania va trebui să remedieze toate problemele descoperite în anchetă şi să ia măsuri precum implementarea autentificării multifactoriale şi a unei politici de complexitate a parolelor.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

