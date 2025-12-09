Un incident cu caracter sexual de pe un site de anunțuri din România a dus la o hotărâre importantă a Curții de Justiție a UE: piețele online sunt responsabile pentru datele personale incluse în anunțurile de pe platformele lor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis o hotărâre importantă care clarifică poziția piețelor online în conformitate cu GDPR. Hotărârea stipulează că piețele online sunt operatori de date pentru datele cu caracter personal incluse în anunțurile publicate pe platformele lor.

Această decizie schimbă fundamental răspunderea și responsabilitatea pentru conținutul publicat de utilizatori.

Cazul a avut la origine un incident care a implicat site-ul românesc de anunțuri Publi24.ro în 2018. Fotografiile și numărul de telefon al unei femei au fost utilizate fără permisiunea acesteia într-un anunț fals care oferea servicii sexuale, cauzând prejudicii vieții sale private și reputației sale.

