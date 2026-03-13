O operațiune internațională coordonată de Europol și Eurojust, cu participarea procurorilor DIICOT și a polițiștilor specializați în combaterea criminalității informatice, a dus la destructurarea unei platforme proxy folosite de infractori cibernetici din 102 țări.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au pus în aplicare la 11 martie 2026 un Ordin European de Anchetă emis de autoritățile judiciare din Franța.

Ancheta este coordonată de Parchetul Tribunalului Judiciar din Paris și vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la sisteme informatice, alterarea integrității datelor, perturbarea funcționării sistemelor informatice și utilizarea ilegală de programe informatice.

Operațiune desfășurată simultan în mai multe state

Acțiunea din România a avut loc în paralel cu operațiuni similare în alte șapte state, sub coordonarea Eurojust și Europol. Investigația a vizat o platformă online care oferea servicii de IP proxy contra cost, utilizate pentru ascunderea identității online și pentru desfășurarea de activități ilegale.

Potrivit anchetatorilor, platforma furniza adrese IP din întreaga lume, obținute prin infectarea modemurilor și routerelor cu programe malware. Proprietarii dispozitivelor – persoane fizice sau organizații – nu știau că echipamentele lor erau folosite în cadrul rețelei.

Sute de mii de dispozitive compromise

În total, serviciul proxy ar fi compromis aproximativ 369.000 de routere și alte dispozitive din 163 de țări, fiind utilizat de circa 124.000 de clienți.

Pentru accesarea serviciului, utilizatorii plăteau printr-o platformă care permitea tranzacții anonime în criptomonede. Anchetatorii estimează că platforma ar fi generat venituri de peste 5 milioane de euro.

Investigația a arătat că infrastructura folosită pentru distribuirea programelor malware era găzduită pe servere din mai multe state, printre care Franța, Germania, Ungaria, Țările de Jos, România și Statele Unite.

În urma operațiunii coordonate la nivel internațional:

20 de servere au fost dezactivate în șapte țări

34 de domenii online au fost confiscate

modemurile infectate utilizate pentru serviciul proxy au fost deconectate de la rețea

De asemenea, autoritățile din Statele Unite au reușit să blocheze aproximativ 3,5 milioane de euro în criptomonede.

Rolul României în investigație

În cadrul operațiunii desfășurate pe teritoriul României, anchetatorii au obținut informații despre utilizatori și metodele de plată folosite, precum și date tehnice care au contribuit la identificarea și deconectarea unuia dintre serverele implicate în rețea.

Cooperarea judiciară internațională a fost coordonată de Eurojust, iar în ziua acțiunii Europol a organizat un Post de Comandă Virtual la sediul său din Haga, pentru coordonarea autorităților implicate în operațiune.