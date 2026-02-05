UE pregătește un spațiu suveran de stocare și partajare a informațiilor militare, fără tehnologie americană

Uniunea Europeană explorează modalități prin care armatele și autoritățile de apărare europene să partajeze informații sensibile în siguranță, fără a depinde de infrastructura americană.

Potrivit unei prezentări recente a Agenției Europene de Apărare (EDA), obiectivul este crearea unui Spațiu European de Date privind Inteligența Artificială în Domeniul Apărării (DAIDS), care să devină complet operațional până în 2030, relatează Euractiv.com.

Până în prezent, țările membre au utilizat furnizori diverși pentru stocarea și partajarea datelor, fără o platformă comună sigură. DAIDS ar urma să funcționeze ca un cadru federat la nivelul UE, permițând schimbul securizat și suveran de informații relevante pentru apărare între statele membre.

Comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius, a precizat că guvernele europene ar trebui să dezvolte, în paralel, un „cloud militar suveran”. În timp ce cloud-ul va stoca datele, spațiul de date va facilita schimbul bilateral sau multilateral de informații. Cele două inițiative sunt complementare, dar pot funcționa și independent.

Documentele EDA menționează mai multe motive pentru crearea spațiului de date: accelerarea procesului decizional între țările UE, creșterea interoperabilității și consolidarea pregătirii operaționale. De asemenea, inițiativa vizează integrarea inteligenței artificiale militare pentru a spori eficiența și viteza deciziilor în domeniul apărării.

În acest moment, EDA colaborează cu Comisia Europeană pentru a se asigura că proiectele de creare a spațiului de date nu se suprapun și sunt complementare. Pentru dezvoltarea DAIDS, EDA a contractat un consorțiu format din CEA și Cloud Data Engine din Franța, precum și SopraSteria din Europa.

Planul prevede ca până în perioada 2029-2030 DAIDS să fie integrat în operațiunile de rutină ale armatelor și autorităților de apărare europene, inclusiv în misiuni și exerciții comune, reducând astfel dependența de tehnologiile externe și sporind suveranitatea digitală în domeniul militar.