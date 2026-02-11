Republica Moldova se situează pe locul al cincilea în lume într-un clasament privind securitatea cibernetică realizat de E-Governance Academy din Estonia, a anunțat Natalia Spînu, directoarea Institutului European de Studii Politice din Republica Moldova și expertă în securitate cibernetică în cadrul Academiei E-Guvernare.

În contextul în care amenințările externe, în special din partea Federației Ruse, au atins cote fără precedent, experta subliniază importanța consolidării securității digitale în țară.

Nu doar instituțiile publice sunt vulnerabile, ci și populația

„Pentru Republica Moldova, securitatea cibernetică este de o gravitate extremă, deoarece ne aflăm într-un război hibrid real, nu unul teoretic. În 2025, au fost identificate peste 1.000 de atacuri asupra infrastructurii informatice a instituțiilor publice, inclusiv a celor critice. În noaptea de 28 spre 29 septembrie, în timpul centralizării rezultatelor alegerilor parlamentare, instituțiile au fost ținta a 14 milioane de tentative de atacuri cibernetice, inclusiv site-ul Comisiei Electorale Centrale și sistemele cloud guvernamentale. Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise și transformate într-o rețea de atac DDoS”, a declarat Natalia Spînu, într-un interviu pentru Agerpres.

Experta atrage atenția că nu doar instituțiile publice sunt vulnerabile, ci și populația, expusă atacurilor cibernetice de natură financiară sau din partea actorilor statali. „Securitatea cibernetică poate părea abstractă, dar ne afectează pe fiecare. Fie că accesăm contul bancar, trimitem documente sau facem o plată online, fiecare acțiune implică protecție digitală împotriva celor care vor să ne exploateze datele sau să destabilizeze țara”, a explicat Spînu.

România ocupă locul opt

Directoarea Institutului European de Studii Politice a subliniat rolul crucial al finanțării externe, în special al Uniunii Europene și României, în consolidarea capacității cibernetice a Republicii Moldova. „Securitatea costă, dar insecuritatea costă mult mai mult. România a fost alături de noi, sprijinind reziliența noastră cibernetică. Recunoașterea internațională de acum reflectă solidaritatea acestor parteneri”, a adăugat Spînu.

Autoritățile de la Chișinău au depus eforturi importante pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și întărirea capacităților instituționale în domeniul securității cibernetice. Conform expertei, performanța instituțiilor precum Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică sau Serviciul de Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a contribuit la recunoașterea internațională a Republicii Moldova.

Clasamentul E-Governance Academy plasează pe prima poziție Cehia, urmată de Canada, Estonia și Finlanda, în timp ce România ocupă locul opt.