O operațiune internațională coordonată de Europol a dus la destructurarea unei platforme de tip „dark web” care pretindea că vinde conținut ilegal, dar care în realitate înșela utilizatorii, potrivit unui anunț făcut de agenție.

În cadrul acțiunii, denumite „Operațiunea Alice”, anchetatori din 23 de țări au identificat până acum 440 de utilizatori ai platformei, în timp ce investigația continuă, relatează AFP, citată de Agerpres.

Platforma, intitulată „Alice with Violence CP”, promova în mod fals vânzarea de materiale ilegale și alte servicii asociate criminalității cibernetice, inclusiv date de carduri bancare. Potrivit anchetatorilor, clienții erau determinați să plătească pentru aceste „produse”, fără a primi însă nimic în schimb.

Operatorul platformei a fost identificat ca fiind un bărbat de 35 de ani stabilit în China. Conform estimărilor Europol, acesta ar fi obținut aproximativ 345.000 de euro de la circa 10.000 de persoane.

Rețeaua ar fi funcționat prin intermediul a sute de mii de pagini web, menite să creeze aparența unei infrastructuri extinse și credibile.

Operațiunea, începută în 2021, transmite „un mesaj clar”, a declarat directoarea Europol, Catherine de Bolle: infractorii nu pot rămâne anonimi atunci când autoritățile colaborează la nivel internațional.