În România, nu riscurile cibernetice ci schimbările legislative devin principalul risc pentru companii, arată Allianz Risk Barometer 2026

Riscurile cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, rămân principala amenințare pentru companiile din întreaga lume, pentru al cincilea an la rând, indiferent de dimensiunea acestora, arată Allianz Risk Barometer, publicat miercuri și citat de Agerpres.

În același timp, inteligența artificială înregistrează cea mai rapidă ascensiune din clasament, urcând până pe locul al doilea, în timp ce, în România, modificările legislative și de reglementare sunt percepute drept cel mai mare risc pentru mediul de afaceri, după ce au urcat de pe poziția a treia.

La nivel global, instabilitatea geopolitică și incertitudinea asociată acesteia au împins riscurile politice și violența pe locul al șaptelea, cea mai înaltă poziție atinsă vreodată în istoria barometrului.

Incidentele cibernetice au continuat să genereze dificultăți majore în 2025

Potrivit raportului, incidentele cibernetice au continuat să genereze dificultăți majore în 2025 și se mențin drept cea mai mare preocupare pentru companii și în 2026. Totodată, anul trecut a marcat o accelerare semnificativă a adoptării inteligenței artificiale, evoluție reflectată de saltul acesteia pe locul doi în clasamentul riscurilor, fiind categoria cu cea mai mare creștere.

Aproape jumătate dintre respondenți consideră că AI-ul aduce mai degrabă beneficii industriei lor, însă aproximativ 20% sunt de părere că riscurile depășesc avantajele. În premieră, întreruperea activității a coborât pe locul al treilea, deși rămâne o vulnerabilitate importantă, fiind adesea o consecință a altor riscuri majore.

Schimbările climatice și dezastrele naturale au pierdut teren în clasament, riscul de catastrofe naturale coborând pe locul cinci, pe fondul unui sezon al uraganelor mai puțin sever din punctul de vedere al pierderilor în 2025. În schimb, riscurile politice și violența au urcat de pe locul nouă pe șapte, alimentate de tensiunile geopolitice și conflictele armate din diverse regiuni ale lumii.

Riscurile politice și violența, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată

Anul 2025 a fost marcat de orientarea către politici comerciale tot mai protecționiste și de escaladarea conflictelor tarifare, factori care au amplificat incertitudinea economică globală. Aceste tendințe s-au suprapus peste conflictele din Orientul Mijlociu și din zona Rusia–Ucraina, disputele de frontieră din Asia și războaiele civile din Africa, o dinamică ce continuă și în 2026, inclusiv prin intervenția SUA în Venezuela.

Pe acest fond, lanțurile de aprovizionare sunt supuse unei presiuni tot mai mari, doar 3% dintre respondenți considerându-le „foarte reziliente”. În ultimul an, restricțiile comerciale s-au triplat, afectând bunuri în valoare de aproximativ 2,7 trilioane de dolari, aproape 20% din importurile globale, potrivit Allianz Trade. Drept urmare, companiile explorează tot mai intens strategii precum friendshoring-ul și regionalizarea.

Riscurile politice și violența au urcat astfel două poziții, până pe locul șapte, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Riscul asociat modificărilor legislative și de reglementare, inclusiv al tarifelor comerciale, se menține pe locul patru la nivel global, însă cu un număr mai mare de respondenți, pe fondul intensificării temerilor legate de protecționism. Mai mult de jumătate dintre participanți consideră că blocarea lanțurilor globale de aprovizionare din cauza unui conflict geopolitic reprezintă cel mai probabil scenariu de tip „lebădă neagră” în următorii cinci ani.

Inteligența artificială capătă un rol central în transformarea mediului de afaceri

În România, ediția 2026 a Allianz Risk Barometer evidențiază un context de risc tot mai complex, în care schimbările legislative și de reglementare sunt principala sursă de îngrijorare pentru companii. În același timp, inteligența artificială capătă un rol central în transformarea mediului de afaceri, generând atât oportunități, cât și riscuri noi legate de implementare și răspundere, ceea ce o plasează pe locul al doilea în topul riscurilor locale.

„Provocarea pentru 2026 nu constă doar în gestionarea riscurilor individuale, ci în înțelegerea modului în care acestea se interconectează și se pot amplifica reciproc. Schimbările legislative, riscurile cibernetice și adoptarea inteligenței artificiale impun soluții adaptate, expertiză specializată și o viziune strategică pe termen lung”, a declarat Virgil Șoncutean, directorul general al Allianz-Țiriac România.

Incidentele cibernetice se mențin pe primul loc pentru al cincilea an consecutiv

La nivel global, incidentele cibernetice se mențin pe primul loc pentru al cincilea an consecutiv, cu cel mai mare scor din istoria barometrului – 42% din răspunsuri – și cea mai mare distanță față de celelalte riscuri. Acestea sunt principala preocupare în toate regiunile lumii și reflectă dependența tot mai mare de tehnologiile digitale, într-un context marcat de evoluția rapidă a amenințărilor cibernetice și de instabilitatea geopolitică și de reglementare. Companiile mici și mijlocii sunt tot mai des vizate, fiind mai vulnerabile din cauza resurselor limitate dedicate securității IT.

Inteligența artificială a urcat spectaculos în clasament, ajungând pe locul doi la nivel global în 2026, de pe locul zece în anul anterior – cea mai mare creștere din acest an. Riscul asociat AI se regăsește în top trei pentru companiile de toate dimensiunile, iar pe măsură ce tehnologiile AI sunt integrate tot mai profund în operațiunile de bază, organizațiile anticipează o intensificare a riscurilor, în special în ceea ce privește responsabilitatea legală.

Allianz Risk Barometer este un clasament anual al riscurilor de business, realizat de Allianz Commercial, care reunește opiniile a peste 3.300 de experți în managementul riscurilor din 97 de țări și teritorii.