O nouă înșelătorie lasă utilizatorii de WhatsApp fără conturile lor și fără bani / România, în topul țintelor – Bitdefender

România este una dintre țintele principale ale unei noi campanii de înșelătorie, care afectează tot mai mulți utilizatori de WhatsApp. Potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro, Bitdefender anunță că, sub pretextul unor concursuri pentru copii, atacatorii reușesc să preia controlul asupra conturilor și să obțină bani de la victime.

Cum funcționează campania de înșelătorie

Campania, cunoscută sub numele de „Votează pentru copilul meu” exploatează încrederea și emoțiile oamenilor. Totul începe cu un mesaj aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută:

„Bună! Poți vota și tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câștiga o bursă. Mulțumesc mult!”.

Pentru că mesajul vine de la o persoană cunoscută, mulți utilizatori accesează linkul fără suspiciuni. Site-ul pe care ajung pare real: conține fotografii, butoane de vot și chiar „clasamente” false. Pentru a vota, utilizatorii sunt îndrumați să introducă numărul de telefon și un cod primit prin WhatsApp, cod care, de fapt, le oferă atacatorilor acces complet la contul lor.

Modelul funcționării înșelătoriei „Votează pentru copilul meu”. Sursa foto: Bitdefender

Odată ce contul este compromis, infractorii continuă operațiunea procedând similar: trimit același mesaj către toate contactele victimei și, ulterior, solicită bani sub diverse pretexte urgente, sume de ordinul sutelor de lei.

România, printre cele mai afectate țări

Potrivit analizelor Bitdefender, România se numără printre principalele ținte ale acestei campanii, alături de Polonia și Germania. În ultimele luni, cercetătorii au identificat 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri false care imită concursuri de dans, talente sau burse pentru copii.

Acest tip de campanii funcționează deoarece atacatorii exploatează încrederea și empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude și determină ținta să acționeze cât mai rapid. Chiar și utilizatorii experimentați pot fi păcăliți atunci când li se cere ajutor „pentru un copil” sau „pentru un prieten la nevoie”.

Cum putem să ne protejăm de aceste înșelătorii

Compania de cybersecurity oferă sfaturi despre cum să nu cădem în capcana atacatorilor. Utilizatorii trebuie să respecte acest ghid pentru a fi protejați, iar sfaturile Bitdefender sunt:

Nu trimiteți niciodată codul de verificare WhatsApp către nimeni, nici măcar celor apropiați.

Verificați printr-un apel telefonic orice cerere neobișnuită de vot, ajutor sau bani.

Raportați mesajele suspecte în WhatsApp („Mai multe → Raportează”) .

. Activați verificarea în doi pași în aplicație.

Informați persoanele vulnerabile despre acest tip de înșelătorii. Persoanele în vârstă sunt ținte frecvente pentru că au o mai mare încredere în nume cunoscute și ezită să verifice cererile neobișnuite.

Dacă ne dăm seama că ne-a fost compromis contul, trebuie să:

încercăm să îl recuperăm prin solicitarea unui nou cod de verificare;

contactăm echipa WhatsApp la support@whatsapp.com;

anunțăm banca dacă am trimis bani;

informăm contactele despre incident.

În contextul lunii conștientizării securității cibernetice, Bitdefender reamintește că oricine poate deveni victimă a înșelătoriilor online, indiferent de vârstă sau experiență digitală. Infractorii cibernetici se bazează pe emoții și pe încrederea dintre oameni, iar un singur moment de neatenție poate duce la pierderea contului și chiar a banilor, astfel că educația și vigilența rămân cele mai bune forme de protecție.