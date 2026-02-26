Specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender au depistat o nouă înşelătorie online menită să convingă utilizatorii din România să depună bani în diverse proiecte investiţionale, iar pentru a convinge victimele, atacatorii se folosesc de imaginea lui Mugur Isărescu, guvernator al Băncii Naţionale a României, a lui Florin Talpeş, CEO şi cofondator al Bitdefender.

„Peste 130 de reclame frauduloase pe platformele Meta, lansate de pe o singură pagină începând cu 22 februarie, folosesc un videoclip deepfake cu Mugur Isărescu şi afirmaţii false despre un parteneriat cu Florin Talpeş. Hackerii vor să convingă utilizatorii să facă parte dintr-un sistem de investiţii fraudulos şi să îşi divulge date personale. În unele versiuni, campania este prezentată direct sub numele „Proiectul Bitdefender: Noua soluţie pentru independenţa financiară a românilor”, se arată într-un comunicat al companiei de securitate cibernetică, transmite Agerpres.

Potrivit documentului citat, vizualizările unuia dintre videoclipuri au crescut de la 9.000 la peste 30.000 în 24 de ore, iar aproximativ 1 din 14 utilizatori care au văzut reclama au şi accesat-o, o rată de interacţiune foarte ridicată pentru asemenea înşelătorii.

Pagina de Facebook care distribuie reclamele pare să opereze din Vietnam.

Domeniul romania-investition[.]info, înspre care sunt direcţionate victimele, este detectat şi blocat de soluţiile de securitate informatică Bitdefender.

Videoclipul deepfake îi prezintă pe Mugur Isărescu şi Florin Talpeş într-un cadru aparent oficial. Reclamele susţin că platforma face parte din programul naţional de dezvoltare digitală al României. Utilizatorii sunt redirecţionaţi către un site care le cere date personale (nume, e-mail, telefon), le promite câştiguri de 4.000-6.000 lei pe zi şi le solicită o depunere de 1.200-1.700 lei pentru a „activa algoritmul AI”.

„Bitdefender nu operează, nu susţine şi nu participă la nicio platformă de investiţii, schemă de tranzacţionare financiară sau iniţiativă naţională de investiţii. Orice material care susţine contrariul este o înşelătorie”, subliniază compania.

În context, specialiştii recomandă utilizatorilor să verifice ofertele suspecte cu Bitdefender Scamio şi URL-urile necunoscute cu Bitdefender Link Checker, să nu depună bani în platforme promovate prin reclame pe reţelele sociale şi să raporteze reclamele suspecte direct către Meta.

Bitdefender este un lider recunoscut în domeniul securităţii IT, care oferă soluţii superioare de prevenţie, detecţie şi răspuns la incidente de securitate cibernetică. Ca urmare a investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, laboratoarele Bitdefender descoperă sute de noi ameninţări informatice în fiecare minut şi validează zilnic 50 de miliarde de interogări privind ameninţările. Fondată în 2001, compania are clienţi în peste 170 de ţări şi birouri pe toate continentele.