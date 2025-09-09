Orange lansează o nouă companie în România: SCUT oferă servicii de securitate informatică

Orange România anunță lansarea SCUT, o companie de securitate informatică la care acționar majoritar este furnizorul de servicii de telecomunicații.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Nouă entitate își propune să ofere o „protecție integrală a afacerilor printr-o abordare unificată a securității cibernetice”, potrivit unui comunicat.

Serviciile sale folosesc tehnologii de ultimă generație, inclusiv inteligența artificială, pentru a detecta comportamentele anormale și riscurile digitale.

SCUT se diferențiază prin faptul că oferă un serviciu de securitate unificat, care include o vizibilitate completă asupra infrastructurilor clienților, multiple straturi de protecție și un răspuns rapid la incidente. Acest model este susținut de o echipă de specialiști cu peste 20 de ani de experiență, condusă de CEO-ul Mădălin Dumitru și CTO-ul Valentin Popa, ambii experți în domeniu.

Un aspect important al operațiunilor SCUT este parteneriatul strategic cu Orange Cyberdefense, o companie globală cu expertiză în securitatea infrastructurilor critice din întreaga lume. Această colaborare oferă SCUT acces la resurse și know-how internațional, permițându-i să ofere soluții avansate companiilor din sectoare esențiale precum energie, finanțe, sănătate și producție.

„SCUT oferă companiilor vizibilitate completă asupra întregului spațiu cibernetic organizațional, asigurând protecție proactivă și monitorizarea continuă a tuturor punctelor de acces și autentificare. Companiile nu își mai pot permite să fie reactive. SCUT oferă protecție totală și control complet asupra riscurilor digitale, susținute de specialiști cu expertiză vastă, precum și acces la resurse de top, datorită parteneriatului strategic cu Orange Cyberdefense pe piața din România”, a declarat Mădălin Dumitru