Producătorul israelian de spyware NSO Group confirmă achiziția de către investitori americani

Producătorul israelian de spyware NSO Group a confirmat că un grup de investitori americani a achiziționat compania, relatează TechCrunch.

Purtătorul de cuvânt al NSO, Oded Hershowitz, a declarat pentru TechCrunch că „un grup de investiții american a investit zeci de milioane de dolari în companie și a achiziționat controlul asupra acesteia”.

Confirmarea tranzacției a venit la scurt timp după ce site-ul israelian de știri tehnologice Calcalist a scris că un grup condus de producătorul Robert Simonds de la Hollywood a acceptat să achiziționeze producătorul de tehnologie de supraveghere într-o tranzacție evaluată la zeci de milioane de dolari.

Hershowitz a refuzat să precizeze suma investită, precum și identitatea investitorilor.

„Această investiție nu înseamnă că compania iese de sub controlul operațional sau de reglementare al Israelului”, a declarat Hershowitz. „Sediul central și operațiunile principale ale companiei rămân în Israel. Aceasta continuă să fie supravegheată și reglementată în totalitate de autoritățile israeliene competente, inclusiv de Ministerul Apărării și de cadrul de reglementare israelian”.

În 2023, The Guardian a relatat că Simonds și un asociat al său, prin intermediul firmei lor de investiții, explorau posibilitatea de a face o ofertă pentru preluarea controlului asupra NSO. Tranzacția nu s-a concretizat niciodată.

Calcalist a precizatcă, ca parte a noii înțelegeri cu Simonds, implicarea cofondatorului și președintelui executiv al NSO, Omri Lavie, în activitatea producătorului de spyware va înceta.

De la interdicția SUA la proprietatea SUA

NSO Group a fost implicat în controverse încă de la început. Cercetătorii de la grupul pentru drepturi digitale Citizen Lab al Universității din Toronto, Amnesty International și alții au documentat de ani de zile zeci de cazuri în care clienții guvernamentali ai NSO au vizat și au efectuat atacuri cibernetice asupra mai multor jurnaliști, disidenți și apărători ai drepturilor omului din Ungaria, India, Mexic, Maroc, Polonia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, printre altele.

NSO a susținut mult timp că spyware-ul său este conceput pentru a nu viza numerele de telefon din SUA, probabil pentru a nu-și compromite șansele de a intra pe piața americană. Dar compania a fost prinsă în 2021 vizând aproximativ 12 oficiali guvernamentali americani în străinătate.

La scurt timp după aceea, Departamentul de Comerț al SUA a interzis companiilor americane să facă comerț cu NSO, punând producătorul de spyware pe lista neagră a entităților. De atunci, NSO a încercat să fie scoasă de pe lista guvernului american, chiar și în mai 2025, cu ajutorul unei firme de lobby legate de administrația Trump.

John Scott-Railton, cercetător senior la Citizen Lab, care a contribuit la investigarea abuzurilor software-ului spion al NSO timp de un deceniu, a declarat pentru TechCrunch că este îngrijorat de această achiziție.

„NSO este o companie cu o lungă istorie de acțiuni împotriva intereselor americane și de sprijinire a pirateriei informatice a oficialilor americani. În ce lume poate fi o astfel de persoană de încredere pentru a supraveghea în mod corespunzător o companie precum NSO Group?”, a spus Scott-Railton, referindu-se la Simonds.

„Mai mult, îngrijorarea mea reală este că NSO a încercat cu înverșunare să intre în Statele Unite și să-și vândă produsul forțelor de poliție americane din orașele americane. Această tehnologie dictatorială nu are ce căuta în apropierea americanilor sau a drepturilor și libertăților noastre protejate de Constituție.”

Fondată inițial de Niv Karmi, Shalev Hulio și Omri Lavie, NSO Group a fost achiziționată de firma americană de capital privat Francisco Partners în 2014. Lavie și Hulio au preluat din nou controlul asupra companiei în 2019, cu ajutorul firmei europene de capital privat Novalpina. Apoi, în 2021, Berkeley Research Group, cu sediul în California, a preluat gestionarea fondului. În 2023, Lavie a preluat din nou controlul asupra NSO în calitate de acționar majoritar.