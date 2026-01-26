Șase din zece români (63%) au observat o creștere semnificativă a reclamelor suspecte sau aparent frauduloase în 2025, relevă un studiu realizat de Visa, citat de AgresPress.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit studiului, aproximativ o treime dintre români (35%) verifică sursa ofertelor înainte de a lua o decizie, însă aproape patru din zece (38%) citesc doar titlul știrii online sau de pe rețelele sociale înainte de a-și forma o opinie. Titlurile false generate cu inteligență artificială au de peste două ori mai multe șanse să păcălească consumatorii comparativ cu recenziile false ale clienților (26% față de 10%).

Unul din zece utilizatori de rețele sociale nu a luat nicio măsură pentru a se proteja online

În privința experiențelor directe, aproape doi din zece români victime ale fraudei online au raportat pierderi financiare, iar 25% au resimțit stres, anxietate sau rușine. În plus, 28% dintre cei care nu au raportat escrocheria au considerat că nu merită efortul, iar unul din zece utilizatori de rețele sociale nu a luat nicio măsură pentru a se proteja online.

Componenta digitală a campaniei Visa în România a inclus un test pe trei platforme de știri, cu bannere simulate care imitau conținut fals creat cu AI. În 12 zile, vizualurile au fost afișate de peste două milioane de ori, iar zeci de mii de utilizatori au dat click pentru a accesa pagina Visa cu sfaturi de protecție online.

Peste 22.000 de utilizatori au dat click pe un vizual care simula conținut fals generat cu AI

Majoritatea interacțiunilor (89%) au avut loc de pe smartphone, confirmând că utilizatorii sunt expuși cel mai frecvent la conținut potențial înșelător în contexte rapide.

„În doar 12 zile, peste 22.000 de utilizatori au dat click pe un vizual care simula conținut fals generat cu AI. Studiul arată cât de ușor pot fi confundate aceste materiale cu informații reale și subliniază nevoia urgentă de educație digitală. Prin colaborare între platforme sociale, comercianți, instituții financiare și autorități, putem oferi consumatorilor instrumentele necesare pentru a rămâne în siguranță”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa România.