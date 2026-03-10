România are în prezent capacitatea de a gestiona simultan două atacuri cibernetice majore la nivel național, potrivit directorului Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Declarația a fost făcută marți, în cadrul Digital Innovation Summit Bucharest 2026, eveniment organizat la Palatul Parlamentului.

„Putem, la acest moment, pe baza experienței acumulate în ultimii trei ani, să spunem că suntem în stare să susținem două atacuri cibernetice majore simultane la nivel național”, a declarat șeful DNSC.

Potrivit acestuia, capacitatea actuală este rezultatul experienței acumulate în urma unor incidente majore din ultimii ani, inclusiv atacuri asupra unor instituții și companii din România.

Lecțiile atacurilor cibernetice din ultimii ani

Cîmpean a explicat că ecosistemul național de securitate cibernetică a demonstrat că poate gestiona două atacuri majore în același timp, însă acest lucru reprezintă atât un motiv de încredere, cât și un semnal de avertizare.

„E o cifră care trebuie să ne bucure și să ne îngrijoreze în același timp”, a spus acesta.

Directorul DNSC a amintit și de câteva dintre atacurile cibernetice importante care au vizat infrastructuri și organizații din România în ultimii ani, printre care incidentele care au afectat Apele Române, Electrica Distribuție, Rompetrol sau atacul de tip ransomware care a afectat zeci de spitale.

Potrivit lui Cîmpean, astfel de atacuri ar putea deveni tot mai frecvente în viitor, pe fondul digitalizării accelerate și al creșterii activității actorilor malițioși.

Rolul sectorului privat și al cooperării internaționale

Șeful DNSC a subliniat că dezvoltarea tehnologiilor de apărare cibernetică depinde în mare măsură de colaborarea cu sectorul privat și de parteneriatele internaționale.

În acest context, el a recomandat ca organizațiile să urmărească atent evoluțiile legislative și strategice la nivel internațional, inclusiv inițiativele venite din partea Uniunea Europeană și noile direcții din strategia de securitate cibernetică a Statelor Unite ale Americii.

„În domeniul cibernetic nu ai nicio șansă ca organizație sau stat dacă rămâi în izolare”, a subliniat Cîmpean, adăugând că reziliența digitală poate fi construită doar prin cooperare între sectorul public, companii private, mediul academic și parteneri internaționali.

Oficialul a menționat și importanța colaborării cu statele din regiune, oferind ca exemplu experiența acumulată de Ucraina în gestionarea atacurilor cibernetice din ultimii ani.

Deficit de specialiști și investiții în tineri

Un alt element esențial pentru securitatea cibernetică este resursa umană, a mai spus directorul DNSC. Potrivit acestuia, România are încă un număr relativ mare de specialiști în IT și securitate cibernetică comparativ cu alte state europene.

În acest context, instituția încearcă să atragă tineri în domeniu și să investească în formarea noilor generații de experți.

Cîmpean a precizat că DNSC a recrutat recent 37 de studenți care nu și-au finalizat încă studiile, dar care lucrează deja în cadrul instituției.

„Este o generație absolut fenomenală”, a spus acesta, încurajând colaborarea dintre instituțiile publice, universități și institute de cercetare pentru a atrage mai mulți tineri în domeniul securității cibernetice.