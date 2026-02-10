Spionaj „zero-click”: Tehnologia israeliană care poate compromite telefoanele fără ca utilizatorul să facă nimic

O firmă israeliană fondată de foști ofițeri din serviciile secrete a dezvoltat tehnologii cibernetice de spionaj extrem de sofisticate, capabile să acceseze telefoanele fără ca victima să interacționeze cu vreun mesaj sau link, scrie Euronews.com.

Aceste instrumente, denumite „zero-click”, reprezintă vârful în materie de supraveghere digitală, potrivit unei investigații din presa israeliană.

Radiant Research Labs, înființată în mai 2023, a creat aproximativ zece tehnologii majore în acest domeniu, majoritatea fiind clasificate. Conducerea companiei este asigurată de Tal Slomka și Tzvika Moschkowitz, foști angajați ai NSO Group, cunoscută pentru software-ul său de supraveghere controversat.

După atacurile din 7 octombrie 2023, Radiant ar fi furnizat IDF (Forțele de Apărare ale Israelului) instrumente pentru localizarea unor ostatici. Spre deosebire de alte firme de profil, compania nu vinde software „la cheie”, concentrându-se pe crearea infrastructurii tehnice de bază și colaborând aproape exclusiv cu state democratice.

Utilizarea acestor tehnologii ridică însă controverse, mai ales după sancțiuni impuse unor companii similare pentru abuzuri asupra jurnaliștilor și activiștilor pentru drepturile omului.