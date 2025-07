VIDEO FOTO Hands-on: Samsung dezvăluie noile telefoane pliabile Galaxy Z și ceasuri inteligente / Ce noutăți aduc Fold 7, Flip 7 și Flip 7 FE / Configurațiile și prețurile de lansare

Samsung a lansat oficial miercuri noua serie de telefoane pliabile din gama Galaxy Z – Fold 7, Flip 7 și Flip 7 FE – și de ceasuri inteligente – Galaxy Watch 8, Watch 8 Clasic și Watch Ultra.

TechRider.ro a participat marți la un eveniment hands-on în București, unde compania a dezvăluit noile dispozitive.

Galaxy Z Fold 7

În cazul lui Galaxy Fold 7, cele mai importante noutăți sunt procesorul Snapdragon 8 Elite pe 3nm (regăsit și pe seria Galaxy S25), o nouă cameră principală de 200 MP OIS F1.7 (aceeași de pe S25) și una frontală de 10 MP F2.2, cu un unghi de vizualizare de 100 de grade, pe ecranul principal. De asemenea, dimensiunea celor două ecrane a fost crescută: 8 inch pentru cel principal (de la 7,6 inch pe Fold 6) și 6,5 inch pentru cel exterior (de la 6,3 pe modelul precendent), cu o rezoluție mai mare – FHD+ (2520 X 1080). Grosimea telefonului a fost și ea redusă în acest an, ajungând la 4,2 mm (nepliat) și 8,9 mm (pliat). Dispozitivul a primit o scădere și la capitolul greutate, unde are acum 215g, față de 239g pe Fold 6. Bateria rămâne aceeași de anul trecut, de 4.400 mAh. De asemenea, Fold 7 vine acum și într-o configurație cu o memorie RAM de 16 GB LPDDR5X. În schimb, un mare minus pentru modelul din acest an este eliminarea compatibilității cu S Pen.

Flagship-ul va fi disponibil în patru culori: Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack și Mint.

Galaxy Z Flip 7

La rândul său, Flip 7 vine cu câteva schimbări. Cea mai notabilă este noul procesor Exynos 2500 pe 3nm, spre deosebire de Snapdragon 8 Gen 3 pe 4nm, regăsit pe Flip 6. Față de modelul lansat anul trecut, bateria a crescut de la 4.000 mAh la 4.300 mAh, un mic upgrade binevenit. Ecranele au fost și ele mărite, ajungând acum la 4,1 inch cel exterior (față de 3,4), cu un aspect edge-to-edge, și la 6,9 inch cel principal (spre deosebire de 6,7 inch). La capitolul camerelor tot a rămas neschimbat față de Flip 6. În schimb, în ceea ce privește durabilitatea, balamaua modelului din acest an a fost îmbunătățită cu o protecție Advanced Armor Aluminium. La fel ca în cazul lui Fold 7, grosimea acestui dispozitiv a fost și ea redusă – 6,5 mm (nepliat) și 13,7 mm (pliat).

Flip 7 va fi disponibil, la rândul său, în trei culori: Blue Shadow, Jetblack, Coralred și Mint (doar online).

Galaxy Z Flip 7 FE

Z Flip 7 FE (Fan Edition) este o metoda aleasă de Samsung pentru a oferi utilizatorilor un telefon pliabil la un preț mai accesibil, o piață unde are ca principal competitor Motorola Razr. Dispozitivul prezentat vine echipat cu un procesor Exynos 2400, două camere pe spate (principală de 50 MP, AF / F1.8 și ultra wide de 12 MP, FF / F2.2) și una frontală de 10 MP, FF / F2.2. Display-ul său principal este un Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inch (2640 x 1080), cu o rată de refresh de până la 120 Hz. Display-ul exterior este un Super AMOLED de 3,4 inch (720 x 748), cu o rată de reîmprospătare a ecranului de 60 Hz. În ceea ce privește bateria, Flip 7 FE vine cu 4.000 mAh, cu Super Fast Charging, Fast Wireless Charging 2.0 și Wireless PowerShare. Grosimea dispozitivului este de 6,9 mm (nepliat) și 14,9 mm (pliat), cu o greutate de 187g.

Durabilitatea smartphone-ului va fi asigurată de o protecție Corning Gorilla Glass Victus 2 (pe ecranul exterior și pe spate), Armor Aluminium 2 (pe ecranul principal și ramă), iar Armor Aluminium avansat pe carcasa balamalei.

Flip 7 FE vine cu numai 8 GB memorie RAM, în configurații cu 128 GB, respectiv 256 GB spațiu de stocare. De asemenea, va fi disponibil în două culori: Black și White.

Standardul de protecție la apă și praf rămâne IP48 pe toate cele trei modele, așa cum au avut și dispozitivele lansate anul trecut.

Toate cele trei smartphone-uri vin cu noua actualizare de interfață software One UI 8 preinstalată.

Cât vor costa?

Cele trei smartphone-uri pliabile vor fi disponibile în următoarele configurații și opțiuni de preț:

Samsung Galaxy Fold 7

12 GB + 256 GB – 2.099 EURO / 10.549 RON

12 GB + 512 GB – 2.219 EURO / 11.149 RON

16 GB + 1 TB – 2.519 EURO / 12.649 RON

Samsung Galaxy Flip 7

12 GB + 256 GB – 1.199 EURO / 5.999 RON

12 GB + 512 GB – 1.319 EURO / 6.599 RON

Samsung Galaxy Flip 7 FE

8 GB + 128 GB – 999 EURO / 4.999 RON

8 GB + 256 GB – 1.059 EURO / 5.249 RON

Redăm mai jos principalele declarații ale lui Alin Pătrășcanu, reprezentant Samsung, care a prezentat în exclusivitate pentru TechRider.ro produsele nou lansate de gigantul sud-coreean:

„Astăzi avem plăcerea de a lansa noua serie de pliabile: Samsung Galaxy Z Fold 7 și Samsung Galaxy Z Flip 7.

Sunt foarte multe inovații aduse acestor modele. Haideți să începem prima dată cu Fold 7. După cum se vede, este foarte subțire, atât în forma pliată, dar și în forma extinsă. 4,2mm în forma extinsă, 8,9 în forma pliată. Menținându-l în forma asta pliată în mână, practic avem același raport al imaginii de 21:9, similar cu raportul screen-body radio al unui smartphone convențional.

Portabilitatea lui este foarte ușoară, pentru că cântărește doar 215g, la fel de ușor ca o cană de cafea. Poate exista întrebarea «ok, este mai subțire, dar este durabil?”. Răspunzând acestei întrebări, pentru că este foarte subțire, ecranul, structura telefonului a fost redusă cu 50%. În aceste condiții, pentru a-i asigura o rigiditate foarte bună, a fost introdusă o folie din titan. Sub această folie de protecție avem ecranul de sticlă ultra-thin glass, a cărui grosime a fost crescută cu 50%. Pliul este mai puțin vizibil. Practic, toată structura ecranului îi asigură o durabilitate mai bună.

Rămânând în același context, rama telefonului este din Armor Aluminium, cu o duritate mult mai bună. Apoi, protecția balamalei: în interior avem o balama concepută cu o structură nouă. Aici avem iarăși acest Armor Flex Hinge, practic același aliaj din aluminiu, dar cu o duritate mult îmbunătățită.

Vine vremea vacanțelor, cu siguranță o să utilizați telefoanele fie lângă o piscină, fie pe litoral. Păstrăm protecția IP48. Asta presupune imersie în apă la un metru adâncime și pe o durată de 30 de minute.

Difuzoarele se aud excelent de bine. Avem acel codec Dolby Atmos. Ecranul mare de 8 inch face ca toate lucrurile ce țin de productivitate, inteligență artificială – pentru că vorbim de acel Gemini, da, oferim în continuare cele 6 luni în care clienții pot testa varianta Google One, în care pot vedea ce poate face inteligența artificială la nivel academic. Putem avea acele opțiuni în Gemini Live cu partajarea ecranului, partajarea camerei și să obținem acces instantaneu la tot ce ne interesează.

Hai să vorbim puțin de lentile, pentru că avem un senzor wide de 200 de megapixeli. E aceeași calitate pe care o avem pe modelul S25 Ultra. Avem același motor de imagine Pro Visual, care vine cu detalii mai bune. Dacă l-am compara cu Fold 6, vorbim de detalii de patru ori mai bun, cu 44% luminozitate mai mare. Filmăm cu mai puțin zgomot digital.

Sigur, facem selfie-uri când mergem în vacanțe, nu? Cu prietenii sau cu oricine altcineva drag nouă. Vorbim de camera frontală, aici avem în trecut aveam în unghi de vizualizare de 80 de grade. Acum, acesta a fost extins la 100 de grade, ceea ce face să surprindem mai mult din ce ne înconjoară sau un grup mai mare de prieteni.

Performanța e dată și de procesorul integrat Snapdragon 8 Elite pe 3nm, cu un consum eficientizat în ceea ce privește energia. Bateria are 4400 de mAh, dar prin aceste eficientizări am ajuns să obținem o autonomie mult mai bună de utilizare.

Ecranul frontal – pentru că n-am menționat: Aici avem un ecran protejat de Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Din ce cunosc, mai sunt două telefoane la nivel mondial care au acest tip de sticlă.

Să trecem puțin și la mezinul seriei acestor pliabile și vorbim de Flip 7.

Așa cum consumatorii noștri și-au dorit, evident că vorbim de ecranul frontal, care a devenit integral. Rama a fost minimizată cu 68% versus ce aveam până acum. Lentilele sunt integrate în ecranul respectiv. Pentru că soare puternic afară, am crescut luminozitatea la 2600 de niți, deci voi vedea foarte bine. Vorbim în continuare de acea funcție Vision Booster, care recunoaște trei niveluri de intensitate luminoasă și mă ajută să văd foarte bine.

Rata de refresh – pentru că pe Flip 6 aveam 60 hz, deci voi vedea mult mai fluent conținutul, derulările, fie că sunt în browser, fie că joc anumite jocuri direct pe ecranul frontal – am opțiuni acum și de 120 hz.

Și aici vorbim de Corning Gorilla Glass Victus 2, pe față și spate. Protecția balamalei este iarăși rezistentă, cu Armor Aluminium avansat, același aliaj. Ecranul principal a devenit și el mai lat – are același raport 21:9. Practic, ținut în mână am ceva similar cu un smartphone convențional.

Pentru că vorbim de fotografie – pliabilul Galaxy oferă acea situație în modul Flex, în care pot să fac fotografii activând ecranul frontal. Evident, declanșarea o pot face prin expunerea palmei de la o distanță rezonabilă către ecranul telefonului.

Pe ecranul principal, pentru că îl vizionăm acum, știm solicitarea multor clienți: «Domnule, vreau să accesez mai multe aplicații pe Flip 6». Puteam 20 de aplicații, acum putem 35. Cu siguranță nu sunt suficiente pentru mulți dintre clienți. De câteva luni este disponibilă aplicația Good Lock prin care ți-l poți personaliza. Este gratuită. O descărcați, sunt acolo mai multe pachete în funcție de personalizarea pe care vreți să o faceți telefonului și rezolvați acea problemă în care puteți avea toate acele aplicații pe ecranul frontal.

Evident că vorbim și aici de performanță. Avem acel procesor Exynos 2500, de data asta pe 3nm. Iarăși, dacă ar fi să ne gândim la autonomie, să presupunem că ne-am putea uita la filme timp de 31h continuu.

Inteligența artificială este prezentă și pe Flip 7, cu aceleași opțiuni. De exemplul, Gemini Live, cu toate opțiunile pentru aflarea răspunsului instantaneu”.

