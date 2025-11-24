Senatorii americani solicită anchetarea reclamelor frauduloase distribuite pe Facebook și Instagram / Fenomenul ia amploare și în România

Doi senatori americani, Josh Hawley (republican) și Richard Blumenthal (democrat), au solicitat șefilor Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) și Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) să ancheteze Meta Platforms, în urma unui raport privind veniturile gigantului social media din reclamele de pe Facebook și Instagram care promovează escrocherii și produse interzise. Reuters informează că aproximativ 10% din veniturile meta din 2024, adică aproximativ 16 miliarde de dolari, veneau din publicitate ilicită.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Peste 3 miliarde de dolari din reclame „cu risc ridicat”, în doar 6 luni

Un document menționa că Meta câștigă 3,5 miliarde de dolari din venituri provenite din reclame frauduloase „cu risc ridicat” la fiecare șase luni. Alte documente afirmau că regulile antifraudă ale Meta nu păreau să se aplice multor reclame pe care autoritățile de reglementare și propriul personal al companiei le considerau „încălcând spiritul” regulilor sale împotriva publicității frauduloase.

„FTC și SEC ar trebui să deschidă imediat anchete și, dacă raportul este corect, să ia măsuri energice de aplicare a legii, acolo unde este cazul”, au scris Josh Hawley și Richard Blumenthal într-o scrisoare adresată agențiilor federale.

Ca răspuns la raportul realizat de Reuters, Meta a declarat că a redus cu 58% numărul de reclamații ale utilizatorilor privind înșelătoriile în ultimele optsprezece luni. Scrisoarea Hawley-Blumenthal „face afirmații exagerate și greșite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone.

„Combatem agresiv frauda și înșelătoriile, deoarece utilizatorii platformelor noastre nu doresc acest conținut, agenții de publicitate legitimi nu îl doresc și nici noi nu îl dorim”, a declarat Andy Stone, purtătorul de cuvânt al Meta.

Senatori: Meta, responsabilă pentru pierderi de 50 de miliarde de dolari pentru consumatori

Un raport Reuters arată că Meta însăși a estimat că platformele sale au fost implicate în o treime din toate escrocheriile din SUA și au continuat să menționeze că FTC estimează că americanii au pierdut 158,3 miliarde de dolari din cauza escrocheriilor anul trecut. Senatorii susțin, în scrisoarea adresată agențiilor, că gigantul este responsabil „pentru pierderi de peste 50 de miliarde de dolari pentru consumatori”.

Blumenthal și Hawley și-au exprimat îngrijorarea în special cu privire la reclamele false care pretind că reprezintă guvernul SUA sau personalități politice. Ei au citat un exemplu de reclamă falsă care susținea că președintele Donald Trump oferea 1.000 de dolari beneficiarilor de ajutor alimentar.

Din scrisoarea lor mai reiese că, deși Meta a fost avertizată cu privire la reclamele deepfake care se dau drept politicieni, platforma „continuă să difuzeze clipuri frauduloase”. De asemenea, beneficiarii acestor escrocherii ar fi grupuri de criminalitate cibernetică cu sediul în China, Sri Lanka, Vietnam sau Filipine.

Fenomenul reclamelor frauduloase ia amploare și în România

O campanie sofisticată de înșelătorie, deja prezentă pe Facebook, se extinde și pe YouTube, dar și în Google Ads. Atacatorii promit acces gratuit la versiunea premium a platformei de tranzacționare TradingView, dar în realitate distribuie amenințări informatice care sustrag bani din conturi bancare, portofele de criptomonede, parole și date personale.

România este printre primele țări în care înșelătoriile din mediul online au loc, ele desfășurându-se atât pe rețelele de socializare, cât și pe platformele de mesagerie, precum WhatsApp deținută tot de Meta.