Platforma de social media TikTok își extinde constant mecanismele de colectare a datelor, iar simplul fapt că nu folosești aplicația nu înseamnă neapărat că informațiile tale sunt protejate, relatează BBC și Wired.

Specialiștii în securitate digitală atrag atenția că rețeaua de urmărire a companiei se întinde mult dincolo de propria platformă și ajunge pe numeroase site-uri de pe internet.

Cu toate acestea, experții spun că există câteva măsuri simple pe care utilizatorii le pot lua pentru a reduce semnificativ cantitatea de date colectate despre ei.

Cum ajunge TikTok să te urmărească în afara aplicației

Nu este un secret că TikTok monitorizează activitatea utilizatorilor în interiorul aplicației sale. Mai puțin cunoscut este însă modul în care compania colectează informații despre comportamentul oamenilor pe alte site-uri web, chiar dacă aceștia nu au cont pe platformă.

În ultima perioadă au fost identificate site-uri care transmit către TikTok date extrem de sensibile despre vizitatori. Printre informațiile care ar putea fi colectate se numără detalii legate de diagnostice medicale, fertilitate sau probleme de sănătate mintală.

Aceste date fac parte dintr-o infrastructură complexă de monitorizare online, care permite platformei să obțină informații despre utilizatori din multe surse diferite.

Situația devine și mai relevantă în contextul schimbărilor recente din jurul companiei. Operațiunile TikTok din Statele Unite ale Americii au fost vândute recent unui grup de companii asociate cu fostul președinte Donald Trump, iar tranzacția a generat noi discuții despre protecția datelor și controlul informațiilor personale.

Deși compania afirmă că respectă reguli clare privind gestionarea solicitărilor de date din partea guvernelor, unii experți în drepturile digitale rămân sceptici.

Rolul „pixelului” TikTok

Problema principală este legată de un instrument de urmărire numit „TikTok Pixel”. Acesta este un fragment de cod pe care companiile îl pot integra în propriile site-uri pentru a analiza comportamentul vizitatorilor.

Pentru a analiza modul în care funcționează acest sistem, jurnaliștii au apelat la firma de securitate cibernetică Disconnect. Specialiștii au descoperit că versiunea actualizată a pixelului TikTok colectează informații într-un mod considerat neobișnuit comparativ cu alte platforme.

„Este extrem de invaziv”, spune Patrick Jackson, director tehnic la Disconnect.

„Această partajare extinsă a datelor, atunci când analizezi codul pixelului real, dezvăluie lucruri care arată foarte rău.”

Cum funcționează sistemul de tracking

Pixelii de urmărire nu reprezintă o tehnologie nouă. De ani de zile, rețelele de publicitate online îi folosesc pentru a monitoriza activitatea utilizatorilor.

Giganți tehnologici precum Google sau Meta utilizează instrumente similare pentru a analiza modul în care oamenii navighează pe internet și pentru a afișa reclame personalizate.

Un pixel este, de fapt, o imagine microscopică sau un fragment de cod invizibil pentru utilizator. Acesta se încarcă automat atunci când vizitezi un site și transmite informații către compania care îl controlează.

De exemplu:

un magazin online poate instala pixelul TikTok pe site;

atunci când vizitezi pagina sau faci clic pe anumite produse, datele sunt trimise către platformă;

aceste informații ajută compania să afle dacă reclamele pe care le vezi pe internet te determină să cumperi un produs.

Astfel, TikTok poate corela comportamentul tău online cu campaniile publicitare și poate ajusta reclamele pe care le primești.

În unele cazuri, informațiile colectate pot depăși cu mult simple preferințe de cumpărături.

De exemplu, atunci când un jurnalist a vizitat site-ul unui grup de sprijin pentru pacienții cu cancer și a selectat opțiunea care indica faptul că este pacient sau supraviețuitor, platforma a trimis către TikTok adresa de e-mail și alte informații din formular.

Situații similare au fost identificate și pe site-uri care oferă servicii de:

testare a fertilității;

consiliere psihologică;

suport pentru persoane aflate în criză.

În aceste cazuri, datele sunt transmise automat dacă site-urile folosesc pixeli de urmărire, indiferent dacă vizitatorul are sau nu cont TikTok.

Un purtător de cuvânt al TikTok a declarat că platforma oferă utilizatorilor informații despre modul în care sunt colectate datele și le pune la dispoziție instrumente pentru a controla aceste setări.

„TikTok oferă utilizatorilor informații transparente despre practicile sale de confidențialitate și le oferă mai multe instrumente pentru a-și personaliza experiența”, a spus reprezentantul companiei.

De asemenea, compania susține că site-urile web sunt responsabile pentru respectarea legislației privind protecția datelor și că acestea nu au voie să transmită informații medicale sau alte date sensibile.

Potrivit TikTok, sistemele sale încearcă să identifice și să semnaleze site-urile care transmit astfel de informații.

Cât de răspândite sunt trackerele TikTok

Conform companiei axate pe confidențialitate DuckDuckGo, trackerele TikTok sunt prezente pe aproximativ 5% dintre cele mai populare site-uri web din lume.

Procentul este în creștere, dar rămâne mult sub nivelul altor giganți tehnologici:

Google – aproximativ 72% dintre site-uri

Meta – aproximativ 21%

„Aceasta este exact strategia pe care Google și Meta au folosit-o de-a lungul anilor”, spune Peter Dolanjski, director de produs la DuckDuckGo.

„Au început cu cantități mici de date și au construit treptat un sistem care le oferă o vizibilitate enormă asupra vieții oamenilor.”

De ce pot fi aceste date periculoase

Colectarea masivă de date poate avea consecințe dincolo de publicitatea personalizată.

„Algoritmii pot folosi aceste date pentru a te exploata”, avertizează Dolanjski.

„Te pot influența să cumperi ceva, pot fi folosiți în campanii politice sau pot duce la discriminare prin prețuri.”

De-a lungul anilor, informațiile colectate pentru publicitate au fost asociate cu diverse controverse, inclusiv discriminare în reclame, manipulare politică sau încălcări ale drepturilor civile.

Cum îți poți proteja datele

Specialiștii spun că există câteva metode relativ simple pentru a reduce monitorizarea online.

1. Folosește un browser orientat spre confidențialitate

Majoritatea utilizatorilor folosesc Google Chrome, care, potrivit unor studii, transmite mai multe informații decât multe alternative.

Experții recomandă browsere precum:

DuckDuckGo Browser

Brave Browser

De asemenea, Mozilla Firefox și Safari sunt considerate opțiuni mai bune decât Chrome în privința protecției datelor.

2. Instalează extensii care blochează trackerele

Dacă nu vrei să schimbi browserul, poți instala extensii care opresc sistemele de urmărire. Printre cele mai cunoscute se numără:

Privacy Badger

Ghostery

Adblock Plus

uBlock Origin

Aceste instrumente pot bloca pixelii TikTok și multe alte sisteme de monitorizare.

Problema mai mare: întregul ecosistem al publicității online

Chiar și cu aceste măsuri, experții spun că protecția completă este dificilă. Multe companii colectează date direct pe serverele lor și le trimit ulterior către platforme de publicitate.

„Este o cutie neagră; totul se întâmplă în culise”, spune Dolanjski. „Este mult mai greu să te protejezi de acest tip de partajare a datelor.”

Pentru unii specialiști, adevărata soluție ar fi schimbarea legislației.

„Aceasta nu este doar o problemă TikTok”, spune activista García de la organizația Check My Ads.

„Este o problemă a întregului ecosistem al publicității digitale și poate fi rezolvată doar prin reguli mai stricte privind confidențialitatea datelor.”