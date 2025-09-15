Un consorțiu românesc a câștigat un contract de 900.000 de euro cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică

Un consorțiu format din trei firme românești din domeniul securității informatice a câștigat un contract-cadru cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), cu un buget alocat de 900.000 de euro, transmite StartupCafe.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Firmele vor furniza servicii esențiale de pregătire și răspuns în domeniul securității cibernetice.

Firmele participante în consorțiu sunt certSIGN, Bit Sentinel și CybrOps, iar acestea vor lucra împreună cu Direcția Națională pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

„Acest contract reprezintă o etapă semnificativă în eforturile noastre de a sprijini ENISA și instituțiile naționale în consolidarea rezilienței securității cibernetice în Europa. Împreună cu partenerii noștri din consorțiu, ne angajăm să furnizăm servicii critice de securitate cibernetică, care vor întări capacitățile de pregătire și răspuns ale României într-un context în care amenințările cibernetice devin din ce în ce mai complexe”, a declarat Adrian Floarea, CEO al certSIGN.

Consorțiul va îmbunătăți capacitățile de pregătire și răspuns la incidente cibernetice ale României, în conformitate cu Directiva NIS2. Aceasta este o lege europeană ce vizează creșterea nivelului de securitate cibernetică în întreaga Uniune Europeană. Directiva impune cerințe mai stricte de securitate și raportare a incidentelor pentru o gamă largă de entități critice și importante din sectoare cheie. Scopul său este să sporească reziliența la amenințările cibernetice.

DNSC va coordona implementarea serviciilor pentru beneficiarii vizați de Directiva NIS2.