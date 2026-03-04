YggTorrent, unul dintre cele mai mari site-uri de descărcări ilegale în limba franceză, a fost afectat de un atac informatic în noaptea de marți spre miercuri, după ce serverele sale ar fi fost „golite” și ulterior „distruse” de un hacker nemulțumit de introducerea unui abonament lunar, potrivit AFP, citată de Agerpres.

În jurul orei 08:30, pe site a apărut mesajul „Închis definitiv”. Potrivit hackerului care își spune Gr0lum, platforma avea aproximativ 6,6 milioane de utilizatori.

Lansat în 2017, YggTorrent funcționa ca un director de fișiere „torrent”, permițând accesul la peste un milion de titluri, inclusiv filme și seriale, distribuite fără respectarea drepturilor de autor. Până la finalul anului 2025, accesul era în mare parte gratuit, doar un număr limitat de utilizatori plătind pentru creșterea vitezei sau a capacității de descărcare.

Situația s-a schimbat după introducerea unui abonament lunar de 14,99 euro, denumit „Turbo”, fără de care descărcările ar fi devenit considerabil mai lente. Decizia a generat nemulțumiri în rândul utilizatorilor.

„Profitând de monopolul vostru, ați luat oamenii ostatici”, a scris hackerul pe un site creat special pentru a revendica atacul.

Acesta a susținut că a „distrus” patru servere și șapte baze de date asociate platformei. Totuși, catalogul de fișiere torrent ar fi fost salvat și publicat integral pe un alt site, creat ulterior.