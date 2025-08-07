A apărut în Ucraina Bradley-ul „din cauciuc”, unul dintre cele mai bune vehicule de pe front / Câte unități M2 mai are Kievul din cele peste 300 primite de la administrația Biden? INFOGRAFIC

În contextul unei penurii critice de vehicule de luptă pentru infanterie M2 Bradley, Ucraina a recurs la modernizări inovatoare – și adesea incomode – pentru a spori capacitatea de supraviețuire a flotei sale rămase, transmite TrenchArt. Cu peste o treime din cele aproximativ 300 de vehicule M2 furnizate de SUA pierdute în luptă, cele șase batalioane Bradley ale armatei ucrainene au nevoie urgentă de întăriri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pentru a remedia această lipsă, și cu ajutorul SUA, care a reluat fluxul de asistență, Kievul a încheiat recent un acord în valoare de 150 de milioane de dolari pentru achiziționarea de vehicule Bradley suplimentare, împreună cu servicii esențiale de reparații și instruire.

Cu toate acestea, adevărata poveste se află pe câmpul de luptă, unde ingeniozitatea ucraineană este expusă în totalitate. O fotografie recentă a unui vehicul Bradley, operat de Regimentul 33 de Asalt, prezintă una dintre cele mai blindate versiuni de până acum. Acesta combină armura standard de aluminiu a vehiculului și armura reactivă explozivă (ERA) cu o capotă telescopică anti-drone, grilaje metalice și, cel mai surprinzător, covorașe groase de cauciuc.

Această abordare se dovedește eficientă împotriva unei amenințări-cheie de pe câmpul de luptă: dronele. Potrivit analistului militar Andrew Perpetua, un vehicul de luptă pentru infanterie Stryker, modificat în mod similar, „a absorbit fiecare dronă pe care Rusia a trimis-o spre el, fără a suferi nicio zgârietură”.

Deși aceste îmbunătățiri cresc șansele de supraviețuire, ele vin cu un cost. Greutatea adăugată compromite probabil mobilitatea vehiculului, la fel cum „tancurile-țestoasă” și „tancurile-porc spinos” ale Rusiei se luptă să navigheze pe teren accidentat.