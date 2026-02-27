Germania își extinde capacitățile de apărare aeriană prin dezvoltarea sistemului IRIS-T, produs de compania Diehl Defence. La evenimentul Enforce Tac a fost prezentată o nouă platformă capabilă să lanseze atât rachete cu rază medie (SLM), cât și versiuni cu rază lungă (SLX).

Configurația IRIS-T SLM include un radar, un centru mobil de comandă și vehicule de lansare. Radarul poate monitoriza ținte la o distanță de până la 250 km, identificând avioane, drone și rachete de croazieră, potrivit Euronews.com.

Varianta SLM poate intercepta ținte la 40 km distanță și la altitudini de până la 20 km, în timp ce versiunea SLX extinde raza de acțiune până la aproximativ 80 km. Utilizarea ambelor tipuri de rachete într-o singură baterie permite o apărare stratificată.

În prezent, IRIS-T este considerat un sistem complementar pentru MIM-104 Patriot, nu un înlocuitor direct. Diferența majoră constă în capacitatea limitată a sistemului german de a intercepta rachete balistice avansate, domeniu în care Patriot are performanțe superioare.

Dezvoltat inițial în perioada Războiului Rece, Patriot a fost modernizat constant. Versiunile recente utilizează tehnologia „hit-to-kill”, care presupune distrugerea țintei prin impact direct. Sistemul a fost utilizat extensiv, inclusiv în contextul războiului din Ucraina, unde a interceptat rachete balistice rusești.

Achiziția Patriot implică însă costuri ridicate și termene lungi de livrare. Prețul unei baterii poate depăși un miliard de dolari, iar o rachetă interceptoare ajunge la aproximativ 5 milioane de dolari. În condițiile unei cereri globale ridicate, livrările pot dura până la trei ani.

Germania a furnizat sisteme Patriot Ucrainei, iar dezvoltarea unor soluții proprii este văzută ca o modalitate de a acoperi eventuale vulnerabilități și de a reduce dependența de tehnologia americană. În acest context, extinderea capabilităților IRIS-T este privită ca un pas către consolidarea industriei europene de apărare.

Dacă versiunile viitoare vor include capacități sporite de interceptare a rachetelor balistice, IRIS-T ar putea deveni un element mai important în arhitectura de securitate europeană, însă, în forma actuală, rămâne un sistem complementar Patriot.