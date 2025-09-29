Brigada 72 Mecanizată a armatei ucrainene, cunoscută pentru tenacitatea sa de neclintit, a încheiat recent o confruntare epuizantă de șase luni cu Divizia 90 Tancuri a armatei ruse, mult mai numeroasă, în apropiere de Horikhove, la sud de Pokrovsk, transmite TrechArt.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Această bătălie a urmat după apărarea „epică” și prelungită a Vuhledarului de către brigadă, care a durat din ianuarie 2023 până la retragerea sa, în octombrie 2024.

După o scurtă perioadă de odihnă, brigada, cu o forță totală estimată la 5.000 de soldați, s-a grăbit să ajungă la Horikhove pentru a se apăra împotriva colosalei Divizii 90 de Tancuri. Aceasta, după cum observă un analist militar, este „de departe cea mai mare divizie [a rușilor]”, cuprinzând aproximativ 25.000 de soldați și mai multe regimente. Obiectivul rușilor era o mișcare amplă de învăluire pentru a încercui principalele apărări ucrainene din jurul Pokrovskului.

O rezistență notabilă

Deși depășită numeric, chiar și cu unitățile ucrainene adiacente, Brigada 72 Mecanizată a luptat cu înverșunare timp de șase luni, „retrăgându-se lent spre vest și provocând pierderi rușilor atacatori la fiecare kilometru”. La final, organizația War Spotting a calculat un cost ridicat pentru agresori, menționând „nu mai puțin de 80 de vehicule distruse din Brigada 90 de Tancuri pe un câmp de luptă de 62 de km pătrați”.

În august, Brigada 72, destul de afectată de lupte, a fost rotită pentru a-și conserva forța și experiența, o rotație destul de scurtă după standardele ucrainene, potrivit Unit Observer. La scurt timp după aceea, Divizia 90 de Tancuri și-a schimbat și ea obiectivul, regrupându-se la sud de râul Vovcha pentru a concentra forțe grele în încercarea de a traversa bariera naturală și de a crește presiunea asupra Pokrovskului. În ciuda rotației inevitabile, brigada poate fi mândră: a reușit să întârzie o divizie de cinci ori mai mare decât ea timp de jumătate de an.

O unitate militară cu tradiție

Brigada 72 Mecanizată își are originile în cel de-al Doilea Război Mondial. Brigada 72 Mecanizată a Ucrainei utilizează tancuri T-64 din era sovietică, vehicule de infanterie BMP, BTR și MT-LB, alături de obuziere 2S1/2S3, lansatoare de rachete BM-21 și tunuri occidentale M109 Paladin.

Aceasta utilizează rachetele antitanice Javelin, drone pentru recunoaștere și atacuri, sisteme de război electronic (EW), echipamente de geniu și unități de sprijin pentru logistică, comunicații, asistență medicală și sarcini CBRN.