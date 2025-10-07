Armata britanică lansează proiectul VANQUISH / Marea Britanie va construi aeronave transportoare autonome

Ministerul Apărării din Marea Britanie a inițiat proiectul VANQUISH pentru proiectarea unei aeronave autonome cu aripi fixe, capabilă să opereze de pe portavioane din clasa Queen Elizabeth. Potrivit publicației Army Recognition, această mișcare subliniază eforturile Marii Britanii de a se orienta către aviația navală bazată pe inteligență artificială, consolidând inovarea aliată în operațiunile portavioanelor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

VANQUISH explorează fezabilitatea aeronavelor fără pilot

Ministerul Apărării din Marea Britanie a emis oficial o cerere de informații (RFI) pentru proiectul VANQUISH, o inițiativă majoră de dezvoltare și demonstrare a unei platforme colaborative autonome cu aripi fixe, cu decolare și aterizare scurtă (STOL). Sistemul va fi proiectat pentru a opera de pe portavioane din clasa Queen Elizabeth (QEC) fără a fi nevoie de catapulte sau dispozitive de oprire.

Prima demonstrație pe mare este preconizată pentru sfârșitul anului 2026, cu o perioadă de flexibilitate de 18 luni pentru livrare. Efortul reprezintă o etapă importantă în promovarea aviației navale autonome și în îmbunătățirea interoperabilității cu grupurile de portavioane ale SUA și NATO.

Proiectul VANQUISH, descris oficial ca o „platformă colaborativă autonomă cu aripi fixe STOL de nivel 2” (FW STOL ACP), este conceput pentru a explora fezabilitatea desfășurării de aeronave fără pilot, cu propulsie jet, hipersonice, de pe portavioane ale Marinei Regale Britanice. Aceste aeronave sunt destinate să îndeplinească o serie de misiuni, inclusiv informații, supraveghere, recunoaștere (ISR), operațiuni de atac și realimentare aer-aer.

Proiectul reprezintă primul pas concret în dezvoltarea viitorului concept de „escadrilă aeriană hibridă” al Marinei Regale Britanice, în cadrul căruia aeronavele cu și fără pilot vor opera împreună ca parte a Grupului de atac al portavioanelor britanice.

Ministerul apărării britanic vizează vehicule autonome atât în aer, cât și pe apă

Termenul „consumabil” din definiția programului este semnificativ. Acesta indică faptul că platforma va fi proiectată să fie suficient de ieftină pentru a fi utilizată în misiuni cu risc ridicat, în care ratele de pierdere sunt acceptabile, spre deosebire de aeronavele de luptă tradiționale cu echipaj. Aeronavele VANQUISH sunt concepute pentru a acționa ca multiplicatori de forță consumabili, extinzând raza de acțiune și capacitatea F-35B Lightning II și a altor sisteme bazate pe portavioane, fără a pune în pericol piloții.

VANQUISH RFI face parte dintr-un efort mai amplu al Ministerului Apărării din Marea Britanie de a explora următoarea generație de platforme colaborative autonome atât în cadrul Forțelor Aeriene Regale (RAF), cât și al Marinei Regale. Acesta se aliniază strâns cu principiile inițiativei Maritime Aviation Transformation (MATX), care urmărește integrarea aviației autonome și cu echipaj într-o singură forță conectată în rețea.

În timp ce RAF a avansat programul Loyal Wingman pentru operațiuni aeriene, proiectul VANQUISH al Marinei Regale se concentrează în mod specific pe adaptarea acestor concepte la mediile maritime, unde operațiunile de pe punte, limitările de spațiu și dinamica stării mării adaugă o complexitate substanțială.

Proiectul VANQUISH se bazează pe experimentele anterioare ale Marinei Regale Britanice cu zboruri fără pilot de pe portavioane. O etapă importantă a fost atinsă în noiembrie 2023, când General Atomics a efectuat cu succes operațiuni de decolare și aterizare scurtă (STOL) cu sistemul său aerian fără pilot Mojave de pe portavionul HMS Prince of Wales. Acest test a demonstrat că aeronavele fără pilot STOL pot opera în siguranță în mediul restrictiv al punții de zbor a unei nave. Experiența Mojave contribuie direct la programul VANQUISH și demonstrează că astfel de operațiuni sunt realizabile în practică.

Proiectul ar putea deschide calea către aeronave autonome

Din punct de vedere strategic, proiectul VANQUISH are ca scop îmbunătățirea capacității de atac a portavioanelor britanice, reducând în același timp riscurile și costurile. Prin introducerea aeronavelor autonome în flota aeriană a Marinei Regale, Marea Britanie își propune să-și extindă raza de acțiune operațională, să crească rata de ieșiri și să mențină eficacitatea de luptă în zonele cu grad ridicat de amenințare, unde aeronavele cu echipaj pot fi vulnerabile.

Platformele consumabile, precum cele prevăzute în cadrul proiectului VANQUISH, ar permite portavioanelor să proiecteze puterea aeriană în mod mai persistent și mai flexibil în timpul operațiunilor complexe.

Dacă prima demonstrație va fi finalizată cu succes până la sfârșitul anului 2026, proiectul VANQUISH ar putea deschide calea pentru un program operațional de aeronave fără pilot până la începutul anilor 2030. Cu toate acestea, provocările tehnice rămân considerabile, în special în ceea ce privește realizarea unei recuperări autonome fiabile și a rezilienței misiunii în condiții de mare agitată.

Rezultatul acestei cereri de informații va determina direcția viitoare a strategiei de autonomie maritimă a Marinei Regale și capacitatea acesteia de a menține paritatea tehnologică cu puterile navale de frunte.