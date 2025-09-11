Armata din Singapore va achiziționa patru avioane de patrulare Boeing P-8A Poseidon / Vor înlocui aeronavele Fokker 50 existente, în serviciu din 1993

Singapore intenționează să achiziționeze patru aeronave de patrulare maritimă Boeing P-8A Poseidon, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din această țară, publicat miercuri, citat de Reuters.

Comanda reprezintă prima fază a unui proces de reînnoire a capacităților de securitate maritimă ale Forțelor Armate din Singapore. Avioanele vor înlocui aeronavele Fokker 50 existente, care sunt în serviciu din 1993, se arată în comunicat.

Ministrul apărării din Singapore, Chan Chun Sing, a adăugat că producția a 20 de avioane de vânătoare Lockheed Martin F-35, comandate de Singapore, a început și că livrarea acestora este prevăzută pentru sfârșitul anului 2026.

Chan s-a întâlnit miercuri cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth, la Pentagon.

Hegseth i-a urat bun venit în „noul Departament al Războiului”.

Președintele american Donald Trump a ordonat schimbarea numelui, dar acest lucru va necesita o acțiune din partea Congresului.