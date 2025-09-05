Armata SUA acordă Lockheed Martin un contract record de 9,8 miliarde de dolari pentru furnizarea sistemului Patriot

Armata Statelor Unite a atribuit companiei Lockheed Martin un contract în valoare de 9,8 miliarde de dolari pentru producția de rachete Patriot, marcând cea mai mare comandă de acest tip din istorie. Anunțul a fost făcut în contextul în care cererea pentru aceste sisteme de apărare antiaeriană continuă să crească atât din partea forțelor americane, cât și a unor aliați străini, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Lockheed Martin va fabrica versiunea cea mai recentă a sistemului, denumită PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement). Potrivit documentelor bugetare ale Armatei SUA, costul unui astfel de sistem se ridică la aproximativ 4 milioane de dolari. Contractul prevede producția a 1.970 de rachete PAC-3 MSE, împreună cu echipamentele asociate.

„Acesta este cel mai mare contract de rachete Patriot atribuit vreodată și demonstrează încrederea pe care partenerii noștri o au în capabilitățile PAC-3 MSE”, a transmis Lockheed Martin într-un comunicat.

Sistemul Patriot este considerat unul dintre cele mai avansate mijloace de apărare aeriană și este utilizat pe scară largă de forțele occidentale. În prezent, el joacă un rol esențial și în sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Mai mult, rachetele PAC-3 MSE ar putea fi integrate și în programul de apărare antirachetă „Golden Dome”, promovat de președintele american Donald Trump.

Sistemul PAC-3 MSE se remarcă prin manevrabilitate sporită și prin capacitatea de a neutraliza rachete balistice tactice, rachete de croazieră și aeronave. Aceste performanțe îl fac atractiv nu doar pentru Armata SUA, ci și pentru aliații care doresc să își consolideze apărarea aeriană.

Marina americană a anunțat, la rândul său, intenția de a integra rachetele produse de Lockheed Martin în sistemele de apărare antiaeriană instalate pe nave. Această extindere ar putea aduce o flexibilitate mai mare în utilizarea lor, permițându-le să fie folosite atât pe uscat, cât și pe mare.

Contractul reprezintă o consolidare semnificativă a portofoliului Lockheed Martin în domeniul apărării. Compania este deja unul dintre principalii furnizori pentru armata americană, iar cererea tot mai mare pentru sisteme Patriot, generată de tensiunile geopolitice, susține creșterea producției.

„PAC-3 MSE rămâne coloana vertebrală a apărării antirachetă pentru Statele Unite și pentru aliații noștri. Acest contract asigură nu doar livrarea de interceptori, ci și un angajament ferm pentru securitatea colectivă”, au precizat reprezentanții Armatei SUA.

În ultimii ani, Patriot a devenit un element central în arhitectura de securitate a NATO și a partenerilor regionali ai Washingtonului. Utilizarea acestor sisteme în Ucraina a demonstrat, potrivit oficialilor americani, eficiența lor în interceptarea atacurilor aeriene, fapt ce a contribuit la consolidarea încrederii în tehnologia Lockheed Martin.

Prin această comandă record, SUA își asigură nu doar propriile stocuri strategice, ci și capacitatea de a furniza aliaților mijloace moderne de apărare. Într-un context global tensionat, investițiile masive în sisteme precum Patriot reflectă prioritatea acordată apărării aeriene și antirachetă de către Washington și partenerii săi.