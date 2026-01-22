Armata Statelor Unite a prezentat noul său tanc de ultimă generație, M1E3 Abrams, un model care va fi livrat cu ani înainte de termenul inițial și care introduce elemente inspirate de cursele de Formula 1 și de industria jocurilor video.

Programat inițial pentru 2030, M1E3 va fi testat în formațiuni active ale Armatei SUA încă din 2026, a explicat generalul Randy George, șeful Armatei, într-un eveniment organizat de Asociația Armatei Statelor Unite pe 20 ianuarie.

Tancul M1E3 Abrams este mai ușor decât predecesorii săi și include o cabină de tip „Formula 1”, precum și o interfață pentru șofer care „arată ca un controler X-Box”. Sistemul de propulsie hibrid-electric asigură o eficiență cu 50% mai mare a consumului de combustibil. Prototipul a fost prezentat săptămâna trecută la Salonul Auto de la Detroit, potrivit unui raport Defense News.

Prototipuri operaționale cu șase ani înainte de program

Generalul Randy George a subliniat că M1E3 se află în faza de prototip cu șase ani mai devreme decât era planificat. Inițial, tancul trebuia să fie operațional în 2030, însă oficialii au anunțat că primele prototipuri vor fi utilizate în formațiuni active ale armatei începând cu 2026. M1E3 va fi echipat cu un motor Caterpillar și software dezvoltat de mai multe companii de tehnologie. Într-un comunicat, Armata SUA a precizat că tancul va integra numeroase aplicații bazate pe inteligență artificială generativă (GenAI).

„Inima M1E3 Abrams este reprezentată de un set de instrumente digitale de inginerie alimentate de AI, inclusiv GenAI, care permit integrarea rapidă a tehnologiilor și arhitecturi deschise. Aceste inovații nu doar că sporesc letalitatea vehiculului, dar îl mențin ca o soluție de vârf pentru războiul modern”, se arată în comunicat.

În cadrul evenimentului, generalul american a comentat cu umor: „Nu este la fel de rapid ca un Chevy ZR1. Dar acesta este un tanc care poate lovi o țintă. Nu va atinge viteza de un sfert de milă, dar poate lovi o țintă în zece sutimi de secundă la acea distanță”, cu referire la un Corvette expus în apropiere.

Cabina de tip Formula 1 și interfața pentru șofer, realizată de Fanatec, companie renumită pentru simulatoarele de curse din jocurile video, oferă o experiență de control similară cu cea a unui joc video, dar în condiții reale de luptă.

Un pas îndrăzneț pentru tancurile moderne

Spre deosebire de modelele actuale Abrams, care necesită o echipă de patru persoane, M1E3 va avea un încărcător automat, și va necesita doar trei membri. Această schimbare va reduce greutatea tancului cu aproximativ 25%, conform rapoartelor oficiale.

Armata SUA nu a dezvăluit toate specificațiile tehnice, însă oficialii au precizat că M1E3 va include arme anti-dronă și va fi cu 50% mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil, datorită sistemului hibrid-electric.

„M1E3 Abrams reprezintă un pas îndrăzneț în designul vehiculelor moderne. Unul care combină protecția avansată, greutatea redusă și o amprentă logistică mai mică, pentru a răspunde provocărilor câmpului de luptă al viitorului”, a declarat Michelle Link, director adjunct al programului de platforme de luptă terestre, într-un comunicat al Armatei SUA.