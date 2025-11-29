Un avion din clasa business modificat pentru spionaj a decolat de la baza Kogălniceanu pentru o misiune extinsă de supraveghere deasupra Mării Negre

Un avion de supraveghere ARTEMIS II, derivat dintr-un Bombardier Challenger 650, a decolat vineri de la baza militară Mihail Kogălniceanu pentru o nouă misiune extinsă de monitorizare deasupra Mării Negre, potrivit datelor Flightradar, scrie Profit.ro.

Aeronava, operată de compania americană Leidos, este a doua de acest tip construită pentru armata SUA și reprezintă o platformă de spionaj aerian creată pe structura unui avion de business.

Deși la origine este un Challenger 650, un model cunoscut pentru confortul său, aparatul a fost complet reorganizat în interior pentru a integra tehnologii avansate de interceptare a comunicațiilor. Această arhitectură modernizată include echipamente sofisticate de procesare a semnalelor, antene modulare și sisteme dedicate de comunicații aer-sol, care îi permit să colecteze și să descifreze mesaje transmise pe distanțe considerabile.

Conform publicației Defence One, primul avion ARTEMIS a fost folosit intensiv pentru monitorizarea comunicațiilor militare rusești în contextul războiului din Ucraina.

Platforma se bucură de o eficiență ridicată datorită capacității sale de a zbura la altitudini mari și pe durate lungi, ceea ce îi permite să execute misiuni sigure și să acopere arii extinse.

Leidos explică faptul că aeronava poate urca la peste 40.000 de picioare și menține viteze ridicate, facilitând captarea unui volum mai mare de informații fără a intra în zone periculoase. Cu o autonomie de aproximativ 4.000 de mile marine și aproape zece ore de zbor operațional, ARTEMIS poate colecta date într-un ritm dificil de atins cu alte platforme.

Un avantaj major al acestei soluții este reducerea nevoii de a desfășura la sol echipamente sau personal pentru interceptări, mai ales în regiuni ostile. Leidos subliniază că senzorii instalați permit monitorizarea unui număr de trei ori mai mare de ținte într-o singură misiune, comparativ cu aeronavele utilizate anterior.

Primul ARTEMIS a acumulat peste 370 de misiuni, operând aproximativ șase zile pe săptămână la granița Ucrainei. Mike Chagnon, vicepreședinte în cadrul Leidos Defense Group, declara pentru Defence One că zborurile se desfășoară „într-un tipar repetitiv, ca la cosirea gazonului”, timp de zece ore, pentru a colecta cantități uriașe de date.

Aceste aeronave reprezintă o etapă din tranziția planificată de armata SUA către programul HADES (High Accuracy Detection and Exploitation System), menit să înlocuiască vechile turbopropulsoare folosite în Irak și Afganistan pentru supravegherea câmpului de luptă. În cadrul modelului ARTEMIS, platforma este deținută și operată de contractor, ceea ce permite Leidos să gestioneze întreg ciclul de viață al aeronavei — de la mentenanță la echipaj — și să furnizeze armatei informațiile obținute ca serviciu.

Compania afirmă că flexibilitatea sistemelor sale, bazate pe software, permite adaptarea rapidă a misiunilor chiar în timpul zborului, iar echipamentele defecte pot fi remediate în cel mult 24 de ore. De la lansare, aeronavele ARTEMIS au menținut o disponibilitate operațională de 92%.