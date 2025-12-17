Luni, serviciul de securitate de stat SBU din Ucraina a vizat flota rusă din Marea Neagră din Novorossiisk, prin manevrarea unei drone submarine explozive în port. Dispozitivul a detonat în apropierea unui submarin de atac diesel-electric din clasa Kilo, un tip de navă utilizat frecvent pentru lansarea rachetelor de croazieră Kalibr asupra orașelor ucrainene, transmite TrenchArt.

Deși submarinul rămâne pe linia de plutire, imaginile din satelit și observațiile locale indică daune semnificative. Marți, în timp ce alte nave de război din port erau active, submarinul Kilo vizat a rămas staționar.

După cum a observat Mark Krutov de la Radio Free Europe, imobilitatea continuă a navei este un indiciu că aceasta ar putea să nu se poată mișca în acest moment. Mass-media de stat rusă a încercat să minimizeze incidentul, iar Kremlinul a afirmat că „nicio navă sau submarin… nu a fost avariată în urma sabotajului”.

Cu toate acestea, transmisiunea a fost puternic cenzurată și a ascuns în mod special pupa submarinului, unde a avut loc explozia. Cel mai revelator aspect este faptul că imaginile au arătat că submarinul Kilo era fixat de dig cu lanțuri și parâme metalice grele, în loc de parâme standard. Experții, inclusiv cei de la podcastul ShipWrekt, consideră că aceste măsuri indică o criză.

Deoarece Novorossiisk este un bazin protejat, utilizarea acestui sistem de prindere la dig este neobișnuită. O explicație plauzibilă este că submarinul a fost inundat în urma unei breșe în carenă. Dacă nava de 2.400 de tone nu ar fi fost legată bine de chei, greutatea inegală a apei ar fi putut provoca răsturnarea acesteia, similar cu soarta distrugătorului argentinian ARA Santísima Trinidad în 2013.

Marina rusă se confruntă acum cu o dilemă strategică. Novorossiisk nu dispune de facilități importante de reparații pentru submarine. Pentru a salva nava, ar putea fi necesar ca rușii să riște mutarea acesteia în Sevastopolul ocupat din Crimeea – o locație în care Ucraina a distrus anterior submarine din clasa Kilo în timp ce acestea erau staționate în docul uscat.

Submarinele din clasa Kilo costă, în funcție de dotări, între 400 și 500 de milioane de dolari per unitate.