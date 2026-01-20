Avioane aparţinând unui comandament militar comun al Statelor Unite şi Canadei urmează „să sosească în curând” în Groenlanda, pentru a lua parte la „activităţi planificate de mult timp” pe teritoriul autonom aflat sub suveranitate daneză, a anunţat luni această structură militară binaţională, informează AFP, citată de Agerpres..

Potrivit unui mesaj publicat pe reţeaua socială X, Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) a precizat că aeronavele militare vor sprijini „diverse activităţi planificate de mult timp”. NORAD are un rol strategic în monitorizarea şi detectarea eventualelor intruziuni în spaţiul aerian nord-american.

Reprezentanţii comandamentului au subliniat că desfăşurarea a fost realizată în coordonare cu autorităţile daneze, iar guvernul local din Groenlanda a fost informat cu privire la aceste activităţi.

Anunţul vine într-un context geopolitic sensibil, marcat de declaraţiile preşedintelui american Donald Trump, care a ameninţat în repetate rânduri că Statele Unite ar putea prelua controlul asupra acestui vast teritoriu din Arctica.