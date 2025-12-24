Belgia a recepționat sistemul de apărare PIORUN / Acesta este destinat evitării incursiunilor cu drone

Belgia a prezentat marţi un nou sistem de apărare antiaeriană, cu scopul de a-şi extinde capacităţile ca răspuns la incursiunile cu drone care au forţat închiderea aeroporturilor în ultimele luni şi au afectat alte infrastructuri, inclusiv baze militare şi o centrală nucleară, informează EFE, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ministrul apărării, Theo Francken, a livrat marţi sistemul PIORUN la cazarma Hevaerlee din Leuven, în centrul Belgiei. Sistemul este o armă cu ţeavă lungă, cu lansare de pe umăr, concepută pentru a neutraliza de la sol drone mari, elicoptere şi aeronave care zboară cu o viteză mică.

„Dronele transformă câmpul de luptă. În urma incidentelor cu drone de luna trecută, guvernul a decis să accelereze investiţiile în capacităţi de combatere a dronelor”, a declarat Francken într-o postare pe reţeaua de socializare X, adăugând că „detectarea, identificarea şi neutralizarea nu sunt un lux, ci o necesitate”.

Drones veranderen het strijdtoneel. Na de drone-incidenten van vorige maand heeft de regering beslist om versneld te investeren in counter-dronecapaciteiten. Vandaag demonstreren we het nieuwe C-UAS-pakket met o.a. SAAB-radar, gespecialiseerde tegenmaatregelen en tactische… pic.twitter.com/pgsoH6cWT1 — Theo Francken (@FranckenTheo) December 23, 2025

Acest echipament a fost fabricat şi achiziţionat în Polonia, include un kit de răspuns rapid pentru aceste dispozitive şi va fi disponibil la fiecare bază militară belgiană începând din ianuarie, potrivit agenţiei de ştiri Belga.

În ultimele luni, incidente cu drone au fost înregistrate la diverse situri de infrastructură belgiene, inclusiv pe aeroporturile Bruxelles-Zaventem, Anvers, Ostende şi Liege, ceea ce a dus la închiderea temporară a acestora şi la anularea a zeci de zboruri. Incidente au avut loc şi în vecinătatea centralei nucleare Doel (în nordul ţării) şi la bazele militare Elsenborn, lângă graniţa Belgiei cu Germania, şi la Marche-en-Famenne (în sudul ţării).

Serviciile de informaţii belgiene consideră că un actor statal, probabil Rusia, este responsabil pentru aceste acţiuni. Anul trecut, 30.000 de incidente cu drone au fost înregistrate în Belgia, dar aeronavele au fost nevoite să îşi schimbe rutele doar în două rânduri.