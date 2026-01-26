România a prezentat public proiectele de apărare care vor fi finanțate prin programul european SAFE, în cadrul unei conferințe organizate la Guvern. La eveniment au participat ministrul Apărării, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu.

Ministrul Apărării a subliniat că finanțarea prin SAFE reprezintă o oportunitate importantă pentru România: „Comisia Europeană a validat integral prima tranșă, oferindu-ne condiții avantajoase. Avem un plan de înzestrare aprobat de CSAT și Parlament, iar acest mecanism ne permite să obținem echipamente la costuri mai reduse și să impulsionăm industria națională de apărare.”

Potrivit ministrului, citat de G4Media.ro, România va derula 21 de proiecte legate de MAPN, cu un buget total de 9,53 miliarde euro. Dintre acestea, 10 sunt achiziții comune cu alte state, iar 11 vor fi gestionate direct de România. Exemple de proiecte comune includ:

Rachete Mistral , în colaborare cu Franța;

, în colaborare cu Franța; 12 elicoptere H225 și 12 radare achiziționate tot cu Franța;

achiziționate tot cu Franța; 3 sisteme de apărare antiaeriană ce completează sistemul Patriot, în parteneriat cu Germania;

ce completează sistemul Patriot, în parteneriat cu Germania; 2 sisteme de centralizare pentru comandă antiaeriană, tot cu Germania.

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a precizat că România a depus o cerere de finanțare de 16,6 miliarde euro, parte dintr-un buget total de 150 miliarde. „Avantajul pentru România este dobânda foarte bună, echivalentă unui rating triplu A, chiar dacă România are în prezent triplu B. Perioada de grație este de 10 ani, plățile începând din 2035”, a explicat Jurca.

Acesta a adăugat că recomandările Comisiei Europene includ realizarea achizițiilor în comun și asigurarea ca 65% din echipamente să fie produse în Europa, cu componente critice controlate de statul achizitor. Programul aprobat de CSAT urmărește dezvoltarea industriei naționale de apărare, inclusiv prin implicarea companiilor private care nu activează în prezent în sectorul militar, dar pot integra noi lanțuri de producție.

Din totalul finanțării, 9,6 miliarde euro sunt alocate MApN, 2,8 miliarde euro pentru apărarea civilă și instituțiile de securitate națională, iar 4,2 miliarde euro vor fi investiți în infrastructură, inclusiv capetele de autostradă Pașcani–Siret și Pașcani–Ungheni. Acordul de împrumut este estimat a fi semnat în luna martie.

România beneficiază de 16,68 miliarde euro prin programul SAFE, reprezentând a doua cea mai mare alocare între statele membre UE.