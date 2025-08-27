Ce a învățat Coreea de Nord din implicarea în războiul ruso-ucrainean: lupta cu drone, strategii antitanc și comunicații pe câmpul de luptă – analiză Frontelligence Insight

Implicarea Coreei de Nord în războiul ruso-ucrainean nu este un gest de solidaritate, ci un efort calculat de a câștiga experiență valoroasă în luptă și de a-și moderniza armata, transmite organizația ucraineană Frontelligence Insight, specializată în investigații bazate pe surse deschise (OSINT).

Pentru o forță cu echipamente și doctrine demult depășite, conflictul oferă un laborator crucial pentru a-și testa și perfecționa capacitățile în raport cu standardele moderne. Un videoclip propagandistic recent, de 19 minute, din Phenian, deși plin de clișee tipice, dezvăluie evoluții semnificative, care au fost analizate de Frontelligence Insight. Imaginile indică lecții concrete învățate, în special în ceea ce privește războiul cu drone, capacitățile antitanc și comunicațiile pe câmpul de luptă.

Războiul a devenit definit de utilizarea dronelor, o realitate cu care forțele nord-coreene s-au confruntat direct la sosirea lor în Kursk, la sfârșitul anului 2024. Videoclipul demonstrează că infanteria nord-coreeană exersează acum exerciții anti-drone, trăgând asupra țintelor din aer și contracarând o dronă cu alta.

Dincolo de apărare, imaginile arată operațiuni ofensive cu drone FPV și, în mod revelator, o echipă de doi operatori, unul dintre piloți purtând un headset pentru controlul UAV-ului, iar celălalt monitorizând imaginile video. Acest lucru sugerează că forțele nord-coreene nu numai că experimentează cu drone, ci și integrează vehicule aeriene fără pilot tactice în operațiunile lor de luptă. Se pare că au specialiști instruiți și înțeleg cum să conecteze supravegherea cu mijloacele de atac.

Evoluții în echipamentele militare și strategie

Videoclipul evidențiază, de asemenea, adaptările la capacitățile antitanc ale Coreei de Nord. Racheta Bulsae-4, mai nouă, montată în mod tradițional pe transportorul blindat de personal M-2010, este prezentată adaptată pentru a fi utilizată pe un SUV ușor. Acest lucru sugerează o mișcare de desfășurare a unui număr mai mare de unități ATGM mobile la un cost mai mic, ocolind dependența de vehicule blindate mai puține și mai consumatoare de resurse. Racheta în sine este proiectată pentru precizie, având o traiectorie de atac de sus care vizează zonele cele mai vulnerabile ale vehiculelor blindate. Este prezentată și racheta mai veche Bulsae-2.

În plus, imaginile relevă progrese în domeniul comenzii și controlului. Forțele nord-coreene sunt văzute folosind radioul tactic Azart, de fabricație rusească, un sistem modern, ceea ce sugerează o înțelegere mai modernă a comunicațiilor și a impactului războiului electronic.

Posturile de comandă sunt prezentate utilizând software de cartografiere și transmisii live de la drone.

Analiza Frontelligence Insight menționează că forțele nord-coreene par să se fi îndepărtat „de modelul tradițional sovietic de «companie de infanterie în asalt», organizându-se în schimb în echipe tactice mai mici”.

Videoclipul arată, de asemenea, sprijinul de foc pentru infanterie, inclusiv lansatoare multiple de rachete. Sistemul HIMARS, folosit de Ucraina, este una dintre cele mai de succes arme din acest război.

Aceste schimbări observate semnalează că Phenianul își transformă în mod activ experiența de război în eforturi concrete de modernizare, cu implicații potențiale pentru securitatea regională și globală.