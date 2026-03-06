Ucraina se pregătește să primească o nouă livrare de avioane de luptă franceze Mirage 2000-5, aeronave care ar putea întări capacitatea țării de a respinge atacurile aeriene lansate frecvent de Rusia asupra orașelor și infrastructurii critice.

Anunțul a fost făcut de Ministerul ucrainean al Apărării, care a precizat că aceste aparate sunt capabile să detecteze și să intercepteze o gamă largă de amenințări aeriene — de la drone kamikaze până la rachete de croazieră utilizate în atacurile asupra teritoriului ucrainean,

„Ucraina așteaptă o livrare suplimentară de avioane Mirage 2000-5 din Franța. Acest lucru va consolida semnificativ capacitățile aeriene ale țării, deoarece aeronavele pot distruge eficient rachete de croazieră și drone utilizate în atacuri, inclusiv Shahed”, a transmis miercuri Ministerul Apărării, , potrivit Defence-Industry.

Avioane modernizate, capabile să intercepteze drone și rachete

Mirage 2000-5 sunt avioane de luptă multirol, proiectate pentru mai multe tipuri de misiuni aeriene. Ele sunt echipate cu avionică digitală modernă, radare performante și sisteme de război electronic.

Aceste sisteme permit detectarea rapidă a țintelor aeriene și interceptarea lor la altitudini mari, un avantaj important într-un conflict în care dronele și rachetele sunt utilizate frecvent în atacuri asupra infrastructurii civile și energetice.

Potrivit oficialilor de la Kiev, aparatele Mirage oferă capabilități considerabil mai avansate decât avioanele MiG-29 pe care forțele aeriene ucrainene le folosesc în prezent.

Mirage 2000-5 sunt considerate avioane de generația a patra modernizate, cu sisteme radar și capabilități de luptă apropiate de cele ale unor aeronave mult mai noi.

Capabile să folosească armament compatibil NATO

Un alt avantaj important este compatibilitatea cu armamentul standard NATO. Avioanele pot transporta rachete aer-aer de precizie, dar și rachete sau bombe ghidate pentru atacuri asupra țintelor de la sol.

Aceste capacități sunt esențiale într-un conflict în care Rusia lansează periodic atacuri coordonate cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice și a marilor orașe din Ucraina.

„Prezența unor astfel de aeronave în serviciu întărește semnificativ apărarea aeriană a Ucrainei, lucru deosebit de important în timpul atacurilor masive cu rachete și drone”, a subliniat ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov.

Primele Mirage au ajuns deja în Ucraina

Discuțiile privind transferul unor avioane Mirage suplimentare au avut loc în februarie, în cadrul unei întâlniri între oficiali din domeniul apărării din Ucraina și Franța.

Primele aparate au fost livrate deja la începutul anului 2025. Înainte de introducerea lor în serviciu, piloții ucraineni au urmat luni de pregătire în Franța pentru a învăța să opereze aceste aeronave.

Autoritățile de la Kiev consideră că noile avioane ar putea juca un rol important în consolidarea apărării spațiului aerian al țării, mai ales în perioadele în care Rusia intensifică atacurile cu drone și rachete asupra infrastructurii și orașelor ucrainene.