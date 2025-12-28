Rusia a anunțat livrarea a două bombardiere strategice Tu-160M către Forțele Aerospațiale, într-o mișcare ce subliniază angajamentul Moscovei de a menține și moderniza capacitățile sale de a lovi la distanță, în ciuda sancțiunilor occidentale. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării rus și de agenția de stat TASS, fără a preciza însă dacă aeronavele sunt complet noi sau modernizate, informează ArmyRecognition.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Tu-160M reprezintă cea mai nouă variantă a bombardierului Tu-160, proiectat în perioada sovietică și introdus în serviciu în anii 1980. Aeronava păstrează forma sa de mari dimensiuni cu geometrie variabilă, dar actualizările se concentrează pe componentele interne.

Sistemele de navigație și comunicații au fost adaptate cerințelor actuale de comandă și control. Sistemele de apărare și războiul electronic au fost actualizate, iar motoarele NK-32-02 noi oferă fiabilitate sporită și eficiență crescută a consumului de combustibil, prelungind durata de viață operațională a aeronavei și compatibilitatea acesteia cu armele de standoff pe termen lung.

Rolul și armamentul Tu-160M

Bombardierul este conceput pentru lansarea de rachete de croazieră la distanță, și poate transporta până la 12 rachete de croazieră mari per misiune. Capacitatea totală internă de armament variază între 40 și 45 de tone, în funcție de configurație.

Principalul arsenal include variante ale familiei Kh-55, inclusiv Kh-555 cu încărcătură convențională și Kh-101/Kh-102 pentru opțiuni nucleare. Compartimentele pot fi adaptate și pentru alte tipuri de încărcături, precum rachete Kh-15 sau bombe ghidate și neghidate.

Tu-160M se concentrează pe rolul său strategic… descurajarea nucleară, lovituri convenționale de precizie asupra țintelor fixe sau a infrastructurii relocabile și capacitatea de a lansa atacuri coordonate dincolo de raza sistemelor moderne de apărare aeriană.

Programul de modernizare și reluarea producției

Cele două aeronave fac parte dintr-un program mai amplu de modernizare a flotei Tu-160 și de reluare parțială a producției la Uzina de Aviație din Kazan. Autoritățile ruse au optat atât pentru recondiționarea aeronavelor sovietice existente, cât și pentru construcția unui număr limitat de Tu-160M noi.

Urgența programului a crescut ca urmare a atacurilor cu drone pe teritoriul Ucrainei, care au distrus sau avariat mai multe bombardiere Tu-95MS și Tu-22M3.

Semnificație strategică și mesaj pentru NATO

Livrarea celor două Tu-160M nu schimbă radical echilibrul strategic global, dar transmite un mesaj clar. Anume că Rusia intenționează să investească pe termen lung în aviația strategică și să adapteze flota de bombardiere la cerințele unei confruntări prelungite cu Occidentul.

Pentru NATO și, în special, statele europene, dezvoltarea platformelor de rachete de croazieră rusești subliniază necesitatea creării unor sisteme de apărare aeriană și antirachetă stratificate, capabile să reziste la atacuri de lungă distanță lansate din adâncurile teritoriului rus.

În același timp, producția continuă la Uzina din Kazan indică faptul că Rusia are capacitatea de a susține și moderniza flota de Tu-160, chiar dacă programele de generație următoare, precum PAK DA, întâmpină întârzieri