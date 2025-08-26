„Coșmarul” fabricilor și rafinăriilor din Rusia: Producția dronei de atac cu rază lungă de acțiune FP-1 a ajuns la 100 de unități pe zi / Costul uneia a scăzut la un nivel rentabil

Producătorul ucrainean de drone Fire Point își mărește rapid producția de drone și rachete de atac cu rază lungă de acțiune, o mișcare care intensifică semnificativ campania Ucrainei de lovituri profunde împotriva țintelor strategice din Rusia, precum fabricile, rafinăriile și bazele militare, transmite Euromaidan Press.

Compania produce în prezent 100 de drone de atac FP-1 pe zi, o producție uimitoare care ar putea depăși 36.000 de unități în acest an, depășind cu mult obiectivul declarat al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a achiziționa 30.000 de astfel de drone în 2025. Acest ritm de producție apropie Ucraina de producția Rusiei de drone Shahed, care se ridică la aproximativ 5.000 pe lună.

Intensificarea campaniei Ucrainei

Această creștere face parte dintr-o schimbare mai amplă. După cum a remarcat corespondentul de război american-ucrainean David Chiricenco, „Ucraina duce din ce în ce mai mult războiul în Rusia”.

Volumul crescând al producției și eficiența sporită au redus costul unei FP-1 la doar 55.000 de dolari, făcând-o o armă de atac rentabilă.

Acest lucru permite Ucrainei să adopte o strategie similară cu cea a Rusiei, folosind valuri masive de drone ieftine pentru a copleși și epuiza apărarea aeriană rusă. După cum a observat „Alchemist”, șeful echipei de război electronic Night Watch din Kiev, referindu-se la tactica Rusiei, „Kremlinul este dispus să piardă multe drone Shahed – aproximativ 75% din atacuri eșuează – deoarece valurile masive sunt concepute pentru a epuiza sistemele de apărare aeriană”. Acum, Rusia se confruntă cu aceeași problemă.

Pe lângă FP-1, Fire Point produce și noua rachetă de croazieră Flamingo (FP-5). Aceste rachete puternice pot zbura 3.000 km cu o încărcătură explozivă de peste 1.000 kg.

Fire Point intenționează să crească producția rachetelor Flamingo la șapte pe zi până în octombrie. Eficacitatea acestor lovituri este deja evidentă. „Pe baza observațiilor mele și a datelor pe care le-am colectat împreună cu echipa în ultimele două luni”, a raportat analistul „Tatarigami” de la Frontelligence Insight, „s-a înregistrat o creștere semnificativă a eficacității loviturilor”.